Antalya'da, sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla yapılan ihbarlar üzerine, araçlarını uygunsuz park eden 18 sürücüye ceza kesildi.Antalya’da Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter üzerinden il Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabına ulaştırılan, Çatalçeşme Caddesi'ndeki trafik sıkışıklığı, uygunsuz park, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi ihbarları Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri değerlendirildi.Söz konusu bölgeye giden görevliler, araçlarını uygunsuz şekilde park eden 18 sürücüye cezai işlem uyguladı.İHA