Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Adana'da

Sosyal kooperatifçiliği canlandırmak amacıyla geliştirilen proje kapsamında İstanbul'dan hareket eden tren, son durağı olan Adana'ya ulaştı. Trendeki heyet, Adana Valisi Mahmut Demirtaş (sağ 3) ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Adana'da
TÜRKİYE
G.Tarihi: 19.04.2019 11:00
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Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Adana'da
- Sosyal kooperatifçiliği canlandırmak amacıyla geliştirilen proje kapsamında İstanbul'dan hareket eden tren, son durağı olan Adana'ya ulaştı

 Ticaret Bakanlığının sosyal kooperatifçiliği canlandırmak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında İstanbul'dan hareket eden "Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni", son durağı olan Adana'ya geldi.
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve TCDD iş birliğiyle hayata geçirilen projede, 5 Nisan'da İstanbul Sirkeci Garı'ndan hareket eden tren, Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Gaziantep ve Hatay'ın ardından Adana Tren Garı'na ulaştı.
Trendeki heyet, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.
Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt, buradaki törende, sosyal kooperatifçilik konusunda ülkede farkındalığın oluşturulması, tanıtılması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla 2017 yılında "Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi"ni geliştirdiklerini, bu kapsamda faaliyetlere başladıklarını söyledi.
Geçen yıl tren projesinin başladığını hatırlatan Bozkurt, "Tren, 1 Ekim tarihinde sonbahar seferine Ankara'dan başladı. Ardından Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar ve Konya'ya giderek bu seferini tamamladı. Bununla ilgili çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu amaçla da trenimizin ilkbahar seferini organize ettik. 5 Nisan'da ilk hareketi İstanbul'dan başlattık. Daha sonra Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Gaziantep, Hatay ve bugün son durak Adana'dayız." diye konuştu.
Ekrem Alper Bozkurt, kentteki etkinlikler kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansını, ardından Çukurova Üniversitesinde çeşitli toplantılar yapacaklarını kaydetti.
Adana Valisi Demirtaş da toplumsal yapının önemli bir bölümünü oluşturan dezavantajlı kesimlerin çalışma ve sosyal hayata yeniden adapte edilmesinin, sosyal kooperatifçiliğin temel amaçlarından olduğunu  dile getirdi.
Sosyal kooperatifçiliğin hedef kitlesinin en başında uzun süreli işsizler, bağımlılar, engelliler, eski hükümlüler ve kadınların yer aldığını aktaran Demirtaş, "Projenin lokomotifi Sosyal Kooperatif Eğitim Treni, geçtiği illerimizde sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hususlarında, farkındalık yaratacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.
 
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ADANA (AA) -
 
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