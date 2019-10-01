ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, "Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"nin Bakanlığın internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Vatandaşların belirli durumlarda kendilerine sağlanan haklardan istifade edebilmeleri için sağlık durumlarını belgelendirmelerinin istendiğini anımsatan Koca, bu konuda hekimlere veya sağlık kuruluşlarına çok sayıda ve farklı nitelikte sağlık raporu düzenlenmesi talebi geldiğini ifade etti.

"Raporlara sadece belirlenebilen tıbbi durum yazılacak"

Özellikle aile hekimlerinin üzerinde yoğunlaşan mükerrer rapor taleplerinin gereksiz iş yükü oluşturduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Sağlık raporlarında bürokrasiyi azaltmak, süreçleri kolaylaştırmak ve kurumsal farklılıkları giderebilmek için hazırladığımız 'Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge' Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönerge ile sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandı. Aile hekimlerinden alınacak tek hekim raporlarında, alınma amacına dair özel ifadelerin yazılmasına son verildi. Bundan böyle bu raporlara sadece belirlenebilen tıbbi durum yazılacak. Kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürece, tek hekim raporları 1 yıl süreyle geçerli olacak ve e-devlet üzerinden indirilebilecek.

Öte yandan e-rapor şeklinde tanzim edilebilen raporlarda fotoğraf bulunması zorunluluğu kaldırıldı ve beraberindeki beyan formlarının e-devlet üzerinden doldurulabilmesi sağlandı. Sağlık mazereti nedeniyle verilecek istirahat raporlarının verilme ve iş yerine ibraz usulleri açıkça belirtildi. Bu sayede sağlık kuruluşları ve iş yerlerinin farklı uygulamaları ve talepleri engellendi. Askeri personel ve öğrencilerin sağlık rapor formatları, ilgili komutanlıkların mevzuatlarına uygun hale getirilerek standardize edildi."

"Sağlık kurullarının düzenlediği raporların geçerlilik süresi 2 yıl olacak"

Yeni yönerge ile özel rapor vermeye yetkili hastanelerin ek liste olarak yayınlanması uygulamasına da son verildiğini aktaran Koca, "Bunun yerine yetkili hastanelerin listesi, güncel haliyle ve her an ulaşılabilecek şekilde internet sitemizde yayında tutulacak. Aksi belirtilmedikçe sağlık kurullarının düzenlediği raporların geçerlilik süresi 2 yıl olarak tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, tüm raporlara itiraz yöntemlerinin de belirlendiğini ve farklı uygulamalar sonucu süreçlerin uzaması ve vatandaşların gereksiz iş ve zaman kaybına uğramasının engellendiğini belirterek, "Hakem hastane prosedürleri tarif edilerek itirazların hızla sonuçlandırılması imkanı getirildi." bilgisini verdi.