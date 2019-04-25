SOLOTÜRK'ten Osmaniye'de 23 Nisan'a özel gösteri
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Osmaniye'de gösteri uçuşu yaptı.
Kuzey Çevre Yolu otogar civarında toplanan vatandaşlar, Osmaniye Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte SOLOTÜRK'ün gösterisini ilgiyle izledi.
Çevre yolunu dolduranlar, özellikle alçak uçuşlar sırasında heyecanlı anlar yaşadı.
Yaklaşık yarım saat süren gösteri, büyük beğeni topladı.
OSMANİYE (AA) -