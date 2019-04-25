SOLOTÜRK'ten Osmaniye'de 23 Nisan'a özel gösteri Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Osmaniye'de gösteri uçuşu yaptı. Gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.