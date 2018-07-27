SMA hastası minik Uğur’un ailesinin elektrik kesilme korkusu sona eriyor

SMA hastası minik Uğur’un ailesinin elektrik kesilme korkusu sona eriyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - SMA hastası minik Uğur’un ailesinin elektrik kesilme korkusu sona eriyor  
  - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş, Uğur’un evine jeneratör bağlayacak   
  - CK Akdeniz Elektrik şirketi tarafından da ailenin 1 yıllık elektrik tüketimi karşılanacak 
  - Ailenin hiç beklemeden AEDAŞ’a ulaşabilmesi için 186 çağrı merkezine VİP hat tanımlandı 
 
- Antalya’da 1.5 yaşındaki SMA hastası Uğur Kanat’ın ailesinin en büyük korkusu olan elektrik kesintisi tehlikesi ortadan kalkıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri tarafından minik Uğur’un evine jeneratör bağlanacak. Ayrıca CK Akdeniz Elektrik şirketi ise ailenin elektrik tüketimini 1 yıl boyunca karşılayacak. 
  Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Nurgül ve Ahmet Kanat çiftinin 1.5 yaşındaki çocukları Uğur Kanat’a, doğumundan 30 gün sonra SMA Tip 1 tanısı konuldu. Çocukları 5 cihaza bağlı yaşayan ailenin en büyük korkusu ise elektriklerin kesilmesiydi. ‘Elektrik gitmesin diye dua ediyoruz, çok korkuyoruz’ diyen anne Nurgül Kanat’ın sesine, Akdeniz Elektrik Dağıtım (AEDAŞ) A.Ş ve CK Akdeniz Elektrik yetkilileri duyarsız kalmadı. 
 
  Jeneratör bağlandı 
  Minik Uğur’un yaşam destek ünitesinin enerjisiz kalmaması için planlı kesintilerde, AEDAŞ yetkilileri tarafından jeneratör desteği sağlanacak. Jeneratörün kurulumu ve bakımı dahil tüm işlemler AEDAŞ çalışanları tarafından yapılacak. Bir problem anında ailenin hiç beklemeden AEDAŞ’a ulaşabilmesi için 186 çağrı merkezine VİP hat tanımlandı. 
 
  Ailenin 1 yıllık elektrik tüketimi karşılanacak 
  CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş ise ailenin 1 yıllık elektrik tüketimini karşılayacak. Ayrıca, 1 yılın sonunda ömür boyu elektriklerinin borçtan dolayı kesilmemesi için sistem üzerinden özel bir tanımlama yapıldı. Aile, fatura borcunu 1 yılın devamında ödemeyi unutursa elektriği kesilmeyecek. 
 
  "Makineler çalışmadığı zaman evladım ölebilir" 
  Anne Nurgül Kanat, jeneratör bağlanırsa çok mutlu olacaklarını ifade etti. "En azından elektrik gittiği zaman çocuğumu kaybetme korkusuyla yaşamam" diyerek yaşadıkları zor anları anlatan Nurgül Kanat, "Düşüncelerimi bile ifade edemiyorum. Beynim donmuş durumda. Çocuğumu her gün o şekilde karşımda görmek ve evladımın ölüme doğru gittiğini görmek beni bitirdi. Makineler çalışmadığı zaman çocuğumu kaybedebilirim, evladım ölebilir. Allah razı olsun" dedi. 
 
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İHA
                                         
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