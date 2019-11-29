Virüs taşıyan kuşların kanından beslenerek taşıyıcı hale gelen sivrisinekler, virüsleri ısırdıkları insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırıyor.

nörolojik hastalık belirtileri kendini şöyle gösteriyor: Baş ağrısı, yüksek ateş, ense sertliği, oryantasyon bozukluğu, koma, titremeler, nöbetler veya felç.

Hastalara virüs tanısı konulabilmesi için klinik belirti ve bulgulardan yola çıkarak kan ve omurilik sıvısı testleri gibi özel laboratuvar testleri yapılır. Bu testler, tipik olarak viral enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin ürettiği antikorları tespit ederek sonuca ulaşır.

Batı Nil Ateşi hastalığından korunmak ve hastalık bulaştıktan sonra tedavi edilmek için kullanılacak aşı yoktur. Ağrı gibi bazı belirtilerin etkisini azaltmak ve ateşi düşürmek için ağrı kesici-ateş düşürücü kullanılabilir. Hafif belirtilere sahip hastaların bir kısmı tipik olarak kendiliğinden iyileşir, bazı belirtiler ise birkaç hafta sürebilir. Daha ciddi vakaları, genellikle tıbbi bakım ve destekleyici tedaviler için hastaneye yatırmak gerekir.

Dışarı çıkmadan, DEET, picaradin, IR3535 ve bazı limon okaliptus ağacı yağı ile para-menthane-diol gibi böcek kovucu ürünleri kullanın.

Sivrisineklerin pek çoğunun en aktif olduğu akşam karanlığında uzun kollu giysi ve pantolon giyin.

Kapı ve pencerelerinize sineklik takın veya var olanları onarın, varsa klima kullanın.

Kaldığınız yerin çevresindeki sivrisineklerin sayısının azaltılmasına yardımcı olmak için; çiçeklik, oluklar, kovalar, havuz örtüleri, evcil hayvan ve kuşların su ve yemek kaplarının içinde birikmiş suları boşaltın.

Eğer kendinizi hasta hissediyorsanız hemen hekiminize veya bir sağlık kuruluşuna başvurun. Seyahatiniz hakkında hekiminize mutlaka bilgi verin.

Ateş ve ağrınız için Asetaminofen kullanın. Kanamaya meyli artırabileceğinden aspirin ve ibuprofen içeren ağrı kesicilerden uzak durun.

Daha fazla sivrisinek ısırıklarından korunarak hastalığın yayılmasını önleyin.



Bayındır Sağlık Grubu Hakkında:

TAŞIYICI SİNEKLERİN NEDEN OLDUĞU BATI NİL VİRÜSÜNE DİKKATHavaların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği sonbahar döneminde görülen sivrisinekler, taşıdıkları Batı Nil Virüsü nedeniyle toplum sağlığını olumsuz etkiliyor.Sineklerin ısırması sonucunda ise insanlardayer alan virüslerin neden olduğu. Hastalık, çok düşük oranlarda görülmekle birlikte kimi zaman gebelik, doğum veya emzirme esnasında anneden bebeğe, kan verme, organ nakli ve laboratuvarda maruziyet yollarıyla da bulaşabiliyor.Uzmanlara göre; Kuzey Amerika’da ilk kez 1999 yılında tespit edilen ve o tarihten beri ABD ve Kanada’da yaygınlaşan virüse, ABD’de 48 eyalette rastlandı. Avrupa, Ortadoğu, Avustralya, Asya’nın bazı bölgeleri ve Afrika’da da görülen virüs çok geniş bir coğrafi dağılım gösterdi.“Özellikle dış ortamda çalışan veya açık hava aktivitelerine katılan insanlar, sivrisinek saldırısına daha fazla maruz kalacakları için hastalığa yakalanma riskleri artar” dedi.Sinek ısırdıktan sonra virüsün kuluçka süresi 2-14 gün olarak belirtilse de, sıklıkla 2-6 gündür. Bu süre bazı tıbbi nedenlerle bağışıklık sistemleri etkilenmiş kişilerde daha uzun olabilir. Virüsle enfekte olmuş insanların çoğunda (%70-80) hiçbir belirti görülmez. Bazı kişilerde ateşli bir hastalık tablosu gelişir. Virüsü almış yaklaşık her 5 kişiden 1’inde ateşle beraber ishal, kusma, eklem ağrıları, baş ağrısı, vücut ağrıları veya döküntü gibi diğer belirtiler gelişebilir. Çoğu kişi bu tip Batı Nil Ateşi hastalığından tamamen kurtulur ancak yorgunluk ve halsizlik haftalar veya aylarca devam edebilir” diye konuştu.Uzmanlar, hafif belirtilerin yanı sıra bazı kişilerde de şiddetli belirtiler de görülebileceğini belirtiyor. Virüs bulaşmış kişilerin %1’inden azında “ensefalit” (beyin iltihabı) veya menenjit (beyin ve omurilik zarı iltihabı) gibi ciddi nörolojik hastalıklar gelişebileceğini vurgulayan uzmanlara göre,Yine son yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu ağır hastalıktan kurtulmak, birkaç hafta veya aylar sürebilirken, bazı nörolojik hasarlar kalıcı olabiliyor.kanser, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi bazı sağlık sorunları bulunan bireyler, ciddi hastalık tablosu açısından daha büyük risk altında…Hastalığı önlemenin en etkili yolu olan sivrisinek ısırıklarının önüne geçmek için yapılması gerekenler:Bayındır Sağlık Grubu’nun temeli, 1992 yılında o zamanki adıyla Bayındır Tıp Merkezi ile hizmet vermeye başlayan Bayındır Hastanesi’ne dayanmaktadır. İş Bankası iştiraklerinden olan grup, kısa sürede sağlık alanında referans kurumlardan biri haline gelmeyi başarırken, bunda tam zamanlı çalışan deneyimli hekim kadrosunun yanı sıra, hedeflenen nitelikli hizmet anlayışını sağlamak için kurum tarafından özümsenen temel değerler de önemli rol oynamaktadır. Etik değerlere saygılı, kanıta dayalı tıp ve hasta odaklı hizmet anlayışına sahip Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Söğütözü Hastanesi ile başlayan bu anlayışını kısa sürede Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi’nin yanı sıra, İstanbul’da sayısı 5’e ulaşan Bayındır Diş Klinikleri ve İzmir’de bulunan Bayındır Alsancak Diş Kliniği’nde de başarıyla uygulayarak, vermekte olduğu sağlık hizmetinin etki alanını genişletmiştir.