- Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde yaklaşık 14 milyon TL’ye mal olan Ortak Akıl Merkezleri Abdullah Sevimçok Yerleşkesi’nde bulunan sivil toplum merkezi, hizmete girmek için gün sayıyor.Belirlenen kriterleri taşıyan ve koşulları kabul eden 151 sivil toplum kuruluşunun başvuru dosyaları incelenmeye başlandı. Başvuruların incelenmesi tamamlanınca, sivil toplum kuruluşları ile sözleşme imzalanacak. İmzalanan sözleşmeler, onay için Muratpaşa Kaymakamlığı’na gönderilecek. Başvurusu onaylanan ve belirlenen koşulları taşıyan sivil toplum kuruluşlarına yer tahsisi kurayla yapılacak. Yer talebinde bulunmayan sivil toplum kuruluşları da ‘etkinlik dolabı’ ve adres kutusu temin edebilecek. Bu durumdaki dernekler, yer tahsisi yapılan diğer sivil toplum kuruluşları gibi toplantı salonlarından ücretsiz faydalanabilecek.Muratpaşa Belediyesi’nin Ortak Akıl Merkezi, sivil toplum ve inovasyon merkezi, mutfak sanatları işliği, yerli ürünler bedesteni, kreş, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi’yle bir kampüs olarak inşa edildi. Mutfak sanatları işliği için Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ile görüşmeler sürüyor.İHA