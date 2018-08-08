- Haşim İşcan Mahallesi’nde yıkılma-çökme tehlikesi nedeniyle insan yaşamı ve güvenliği için tehdit oluşturan bir yapı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayı ile Muratpaşa Belediyesi tarafından yıkıldı.Kentsel sit alanı olan Haşim İşcan Mahallesi’nde tescilli oldukları için müdahale edilemeyen, maili inhidam (yıkılma-çökme tehlikesi bulunan yapı) niteliğindeki yapılar, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayının ardından Muratpaşa Belediyesi’nce yıkılmaya başlandı. İlk yıkım; Haşim İşcan Mahallesi 1305-1302 Sokak kesişiminde rölövesi çıkarılmış olan bir yapıda gerçekleştirildi.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Haşim İşcan Mahallemiz’deki maili inhidam (yıkılma-çökme tehlikesi bulunan yapı) niteliğindeki yapılar, Komşularımızın yaşamı ve güvenliği ile kent imajı konusunda da olumsuzluklar yaratıyordu. Rölövesi çıkarılmış, Koruma Kurulu’nca izin verilen yapıların yıkımına başladık. 28 ve 29 Ağustos’ta iki yapı daha yıkılacak” dedi. Özel önlemler alınarak yapılan yıkım çalışmaları Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci gözetiminde gerçekleştirildi.İHA