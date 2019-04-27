"Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı diyenler yanıldı"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde düzenlenen BBP İl Başkanları ve Yerel Yöneticiler Toplantısı'na katıldı.

"Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı diyenler yanıldı"
TÜRKİYE 0
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"Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı diyenler yanıldı"
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
- "Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı, tek adam rejimi geldi, diktatörlük geldi, bundan sonra seçim bile olmaz, diyenler yanıldı"
- "(İstanbul'daki cinsel istismar olayı) Bunu yapanları lanetliyoruz. Hukukun önüne çıkarılarak her türlü işlemlerin yapılmasının takipçisiyiz"
- "Çocukların ırzına geçen, tecavüz eden ve öldüren sapıklar ile milletine, polisine, askerine kurşun sıkıp, bombayı patlatan teröristler için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz"

  Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı, tek adam rejimi geldi, diktatörlük geldi, bundan sonra seçim bile olmaz." diyenlerin yanıldığını bildirdi.
Destici, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde düzenlenen BBP İl Başkanları ve Yerel Yöneticiler Toplantısı'nda, partilerinin 12 yıl önce olduğu gibi bugün de bütün darbelerin karşısında bir kaya gibi durduğunu söyledi.
İstanbul'da herkesin yüreğini yakan cinsel istismar hadisesinin yaşandığını hatırlatan Destici, haince ve kahpece gerçekleştirilen istismarları, tecavüzleri lanetlediklerini dile getirdi.
"Cinsi sapıkların idam edilmesi gerektiğini" düşündüklerini vurgulayan Destici, "Bunu yapanları lanetliyoruz. Hukukun önüne çıkarılarak her türlü işlemlerin yapılmasının takipçisiyiz. Lakin mevcut kanunlarımızın bu suçun cezasını vermediği kanaatindeyiz. Çocukların ırzına geçen, tecavüz eden ve öldüren sapıklar ile milletine, polisine, askerine kurşun sıkıp bombayı patlatan teröristler için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz." dedi.
Bir seçimin daha geride bırakıldığını belirten Destici, sonuçları değerlendirdiklerinde kazanılan ve kaybedilen noktaların olduğunu ifade etti.
BBP olarak milletin, ülkenin ne kazandığına baktıklarını anlatan Destici, "Bu yönüyle de değerlendirdiğimizde milletimizin ve ülkemizin iki önemli kazanımı olmuştur. Bunlardan ilki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da siyasi bölücülerin 2014 seçimlerine göre gerilemiş olması ve bazı illerde de seçimi kaybetmiş olmalarıdır. BBP olarak da HDP'nin kazanma ihtimali olduğu yerde katılmama kararının ne kadar doğru olduğunu da bir kez daha bu sonuçlarla görmekteyiz." diye konuştu. 
- "Milletimiz ne derse o oldu"
"16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimlerinden sonra, "Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı, tek adam rejimi geldi, diktatörlük geldi, bundan sonra seçim bile olmaz." diyenlerin yanıldığını ifade eden Destici, şöyle konuştu:
"Bu süreçte demokrasi işledi. Milletimiz ne derse o oldu. Seçim sonuçlarına yapılan itirazlar oldu. Her partinin, mutlu olmadığı, şüphe duyduğu yerde itirazları oldu. Bizim de oldu, bize karşı yapılanlar da oldu. Sonuç aldıklarımız da oldu, alamadıklarımız da. Diğer partiler için de bu böyle oldu. İtiraz da bu süreçte seçim sürecinin parçası. O yüzden 'Neden itiraz ediyorsun?' diyemezsiniz. Önemli olan YSK'nin vereceği karardır. YSK'nin de önündeki yasalara, kanuna, hukuka göre karar vermesidir. Biz de YSK'nin verdiği karara saygı duymak zorundayız. 'İstediğimiz gibi karar verdi, Türkiye'nin önünü açtı. İstemediğimiz karar verdi, YSK baskı yedi.' gibi söylemleri doğru bulmuyorum. Verilen karara saygı duymamız gerektiğini şimdiden söylememek gerekiyor." 
Siyasi partilere hazine yardımlarının hakça yapılması gerektiğine değinen Destici, seçme katılan 12 partiden, sadece 5'inin yardım alıyor olmasını kabul edilemez bulduklarını söyledi. 
Mustafa Destici, 2014 yılında aldıkları oy oranını 2019 seçimlerinde artırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Seçimlerde 355 başkan adayıyla sahada olduk. Belediye başkanlığı seçimlerinde 10 yerde birinci, 53 yerde ikinci, 83 yerde de üçüncü parti olduk. Önümüzde seçimsiz 4,5 yıl var. Eksik noktaları ülke ve partimiz için tamamlamak zorundayız. BBP olarak Türkiye'nin meselelerini aşma noktasında vatan, millet, bayrak, ezan ekseninde bir araya gelen bütün insanlarla bir araya geldik. Elbette siyasi bölücüleri bunun dışında tutuyoruz. Esas gündeme almamız gereken ise güvenlik, dış politika, ekonomi ve milli değerlerimize sahip çıkmaktır. İçerde birliği ve bütünlüğü temsil etmektir. BBP olarak Büyük Birlik olarak yola çıktık. Dün olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koyarız. Ülkemizin, milletimizin istikbalinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiririz. Bakınız 35 yıldan fazladır terör belasıyla uğraşıyoruz. Hala tam anlamıyla bunu aşabilmiş değiliz. Son yıllarda terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele eden devletimizin yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz. "
Destici konuşmasının ardından seçimlerde BBP'den belediye başkanı seçilenlere başarı belgesi verdi.







ANTALYA (AA) -
 
 
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