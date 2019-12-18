Birçok sektörde yapılan son araştırmalar, müşterilerin üniforma giyen çalışanlarla iş yapma eğiliminde olduklarını, çünkü profesyonel olarak öne çıktıklarını ve daha yetkin ve bilgili olduklarını gördüler. Bunlar, çalışanlarının memnuniyeti ile birlikte çalışanları için yönetilen tek tip bir program seçen şirketler için gerçek kazanç avantajlarına dönüşebilir.
Çalışan üniformaları genel markalamanıza büyük katkı sağlar .
Markalı logonuzla sade bir üniforma ya da daha tanınabilir bir şey olması farketmez. Muhtemelen daha muhafazakar bir görünüme sahip olacaksınız, ancak üniformaların çalışan memnuniyeti üzerindeki etkisi aynı olacaktır.
Markanızı yükseltmek istiyorsanız, iş elbisesi bunu yansıtmalıdır. Ne kadar profesyonel görünürlerse, o kadar profesyonel hissederler ve görevlerini daha iyi yerine getirirler.
Açıkça tanımlanabilen bir forma sahip olmak aynı zamanda müşterileri veya misafirleriyle etkileşime girmelerini sağlar. Orada çalışıyormuş gibi görünmekten kaynaklanan ek bir otorite duygusu var.
ÇALIŞAN KIYAFETLERİ ÖNEMLİ İŞLEVSELLİK VE GÜVENLİK SAĞLAR.İş ne kadar uzmanlaşırsa, işlev de o kadar uzmanlaşmış ve bu nedenle üniforma o kadar önemli olmuştur.
Çalışanların yapacak bir işi var ve siz onların üniformalarının yardım etmesini istiyorsunuz, onları engellemeyin. Çalışanlarınız çok fazla eğilmek zorunda mı? Güvende olmaları gerekiyor mu? Üniformaları yüksek sıcaklıklarda yıkanacak mı?
Pantolonun düşmemesini sağlamak için gününü tuğlaları almak için aşağı bükerek geçiren, alçak pantolonlu bir inşaatçı hayal edin! Veya tabaklarını elinde tutan, cepleri olmayan önlüğü olan bir garson, kulağının arkasındaki kalemi ve ağzındaki not defteri!
Her ikisi de işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları üniformalara sahipler ancak onlara verdikleriniz aslında işlerini oldukça zorlaştırıyor. Form olmadan işlev olmak zorunda değildir. Önce işlev.
GIVIU seçmenizin en büyük 10 nedeni, işletmelerin iş kıyafeti üniformalarını tercih etmelerinin nedeni ;
1. Çekici bir işletme resmi oluşturun .
Daha iyi ya da daha kötüsü için, toplum insanları nasıl giyindiklerine göre yargılamaya meyillidir. Uygun bir çalışan üniforması seçmek hemen müşterileri çeken ve korumaya yardımcı olan profesyonel bir işletme imajı oluşturabilir.
2. Markanızı tanıtın.
Çalışanlar kurumsal logo ve renkleri gösteren üniforma giydiklerinde markanızı olumlu bir şekilde tanıtırlar ve görsel bir sadakat yaratırlar ve
3. Ücretsiz reklam.
Kamuda giyilen iyi tasarlanmış iş kıyafetleri “yürüyüş panoları,” bir şirketin ürün ve hizmetlerini ücretsiz olarak tanıtıyor.
4. Çalışanları korumak.
Üniformalar, emniyet korumasının yanı sıra fonksiyonel faydalar sağlar.
5. Geliştirilmiş güvenlik.
Belirli logo ve renkleri içeren belirli şirket üniformaları, şirketinize veya çalışma alanınıza hızlı bir şekilde tanımlanabilir. Bu bir şantiye ya da bir yardım organizasyonunu yönetip yönetmediği doğrudur. !
6. Ürün çapraz bulaşmasını önleyin.
Özellikle gıda ve sağlık endüstrisi için tasarlanmış tek tip programlar, çapraz bulaşma tehditlerini azaltmaya yardımcı olabilir.
7. Takım ruhunu yarat.
İş kıyafetleri, takım ruhunu ve aidiyet duygusunu arttırır. Bu da işçi verimliliğini artırabilir.
8. Çalışanlara sağlanan fayda.
İşveren tarafından sağlanan üniformalar çalışanlara para tasarrufu sağlar ve işyerinde harika görünmeye devam eder. Üniformanın uzun süre giyilmesini sağlamak, sürekli olarak değiştirmek zorunda kalmamanız için çok önemlidir!
9. Müşteri ilişkilerini iyileştirin .
İş kıyafetleri derhal bilgi satın almak için yaklaşılabilecek şirket temsilcilerini tanımlar ve böylece müşteri hizmetlerini iyileştirir.
10. Şirket gururunu arttırın .
İş elbiseleri, gurur ve sorumluluk duygusu uyandırmaya yardımcı olur ve çalışanları gerçek işyeri dışındaki "marka elçileri" haline getirebilir.