Şirket kurmak 300 TL'ye düştü

Şirket kurma maliyeti 300 TL'ye düştü, limited şirketlere sermaye blokajı da kalktı.

Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi.

Bugünden itibaren şirket kurmak için tek adrese gitmek yetiyor ve maliyet 2 bin liradan 300 liraya düştü. Limited şirketlerde yüzde 25 sermaye blokajı da kaldırıldı, Maliye Bakanlığı sadece risk bazlı yoklamaya gidecek.

Bundan sonra şirket kurmak için noter, banka ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gitmeye gerek yok. Sadece ticaret sicili müdürlüklerine gitmek yeterli. Böylece 7 prosedür bire iniyor ve hiçbir aracıya ihtiyaç kalmıyor.

SGK kaydı otomatik gerçekleştirilecek. Rekabet Kurumu payı yine aynı müdürlüklerde alınacak.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürü Avukat İbrahim Halil Kızılelma, artık girişimcilerin çayını içip, gazetesini okurken şirketini kurabileceğini belirtere şöyle dedi:

"Daha önce 2 bin lirayı bulan masraflar 300 TL'ye indirildi. Eminönü merkez binasının yanı sıra Maltepe, Şişli ve Esenler olmak üzere İstanbul'da 4 şube ile hizmet veriyoruz. Bugün buraya gelerek kısa sürede tek noktadan işlemlerini halleden kişiler de oldukça memnun. Ayrıca masrafın düşmüş olması da girişimci için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile birlikte bürokratik prosedürlerin çoğu azaltıldı. İleride vatandaşın buraya gelmesine dahi gerek kalmayacak. MERSİS'e elektronik imza ile girerek bütün işlemlerini oturduğu yerden yapabilecek."

Girişimcinin önceden şirket kurmak istediğinde 5 kurumla muhatap olarak 7 farklı prosedürü yerine getirmek durumunda kaldığını aktaran Kızılelma, "Tüm bu işlemler bugünden itibaren ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirilecek. Böylelikle 7 prosedür bire inmiş olacak ve tek kurumda hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan şirket kurulabilecek." dedi.

Kızılelma, kuruluş aşamasında imza onayı ve daha sonra defter onayının sadece ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İki defa notere gitme ihtiyacı ortadan kalkacak. Sosyal güvenlik kaydı, SGK'ya gitmeye gerek kalmadan ticaret sicili müdürlüğünde şirket kuruluşu esnasında elektronik olarak gerçekleşecek. Banka yoluyla ödenen Rekabet Kurumu payı ticaret sicili müdürlüğü vasıtasıyla ödenecek. Şirket kuruluşu aşamasında vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen yoklama risk bazlı olarak yapılacak. Ayrıca, daha önce noterlere onaylatılan ticari defterler bundan böyle ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylı şekilde vatandaşa teslim edilecek. Artık her şirkete yoklamaya gidilme uygulaması kaldırılacak. Ticaret sicilden çıkan girişimci, yoklama beklemeden işine başlayabilecek."