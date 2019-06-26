Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2018" bültenini yayımladı. Türkiye genelinde sinema seyircisi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişiye düştü.