- Antalya Büyükşehir Belediyesi üniversiteye hazırlık sürecinde olan 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon gezilerini sürdürüyor. Kepez Baraj Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, gezi kapsamında eğlence ve adrenalin dolu bir gün yaşadı.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in, zorlu üniversite sınavı maratonundaki lise son sınıf öğrencilerine moral ve destekleri sürüyor. Baraj Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de bu kapsamda Türkiye’nin en büyük eğlence parkı Land of Legends’ta unutulmaz bir gün yaşadı.Tema parkın en ilgi çekici yeri olan ve adrenalinin zirve noktası Roller Coaster'a binen gençler, sınav stresinden uzaklaşarak, adrenalin dolu anlar geçirdi.İHA