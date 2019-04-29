Silifke'de uçamayan pelikan koruma altına alındı



Mersin'in Silifke ilçesinde uçamayan bir pelikan koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bin 400 rakımlı Gündüzler Mahallesi Hacka Yaylası'nda ikamet eden Bayram Yel, evinin önünde uçamayan bir pelikan görünce durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan pelikanı koruma altına aldı.

Pelikanın uçamama nedeninin araştırıldığı ve tedavisinin ardından doğaya salıverileceği öğrenildi.



MERSİN (AA) -

