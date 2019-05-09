Silifke Belediye Başkanının kız kardeşi silahla yaralandı
- Mersin'de, Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi, evinde tabancayla başından vuruldu
- Ağır yaralanan kadının tedavi altına alındığı, Aktan'ın ise olayla ilgili emniyette ifade verdiği öğrenildi
Mersin'de, Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki evinde tabancayla başından vuruldu.
Ağır yaralanan Aktan ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırdı. Aktan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Bu arada, olay sırasında evde olduğu belirtilen Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın da Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
MERSİN (AA) -