- Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek gibi suçlardan gözaltı alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6’si tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek gibi suçlardan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine geçen 13 eylül sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Naci K., İsmet H., Erden K., Raşit K., Hüseyin Ş., Erdal D., Metin A. ve Fikret A. isimli şüpheliler adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapmasında 4 gün önce Numan T. ve Selçuk D. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fikret A. savcılık talimatıyla Erdem K. Selçuk D., Numan T., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Naci K., Raşit K., Hüseyin Ş., Metin A., İsmet H. ve Erdal D. ise Alanya Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.İHA