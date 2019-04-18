"Sigorta sektörü 65 milyar liralık poliçe üretecek"

Quick Sigorta'nın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği toplantıların İstanbul ayağı başladı. Şirketin acenteleriyle bir araya geldiği İstanbul Buluşması'nda, 2019 beklentilerinin yanı sıra acente uygulamaları ve ürünleri hakkında bilgi verildi.

"Sigorta sektörü 65 milyar liralık poliçe üretecek"
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
"Sigorta sektörü 65 milyar liralık poliçe üretecek"
- Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar:
- "Bu yıl sigortacılıkta mevcut enflasyon oranıyla aynı düzeyde, yüzde 20 civarında bir büyüme bekliyoruz. Bizim de ortaya koyduğumuz yenilikçi hizmet ve ürünlerle bu büyüme oranı yükseltilebilir"
- "2019'da sigorta sektöründe hayat dışı ve hayat sigortaları dahil olmak üzere toplamda 65 milyar liralık poliçe üretilmesini bekliyoruz"
- "(2018'de) İlk tam yılımızda ciromuz 1 milyar liraya ulaştı. 2019'da en az yüzde 30 büyüyerek 1 milyar 300 milyon liraya ulaşmayı hedefliyoruz"

 Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, bu yıl sigortacılıkta mevcut enflasyon oranıyla aynı düzeyde, yüzde 20 civarında bir büyüme beklediklerini ifade ederek, "Bizim de ortaya koyduğumuz yenilikçi hizmet ve ürünlerle bu büyüme oranı yükseltilebilir. 2019'da sigorta sektöründe hayat dışı ve hayat sigortaları dahil olmak üzere toplamda 65 milyar liralık poliçe üretilmesini bekliyoruz." dedi.  
Quick Sigorta'nın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği toplantıların İstanbul ayağı başladı. Şirketin acenteleriyle bir araya geldiği İstanbul Buluşması'nda, 2019 beklentilerinin yanı sıra acente uygulamaları ve ürünleri hakkında bilgi verildi.
Etkinliğin açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yaşar, 2018'in Quick Sigorta'nın ilk tam çalışma yılı olduğunu hatırlatarak, ilk yılı 1 milyar liralık poliçe üretimiyle kapattıklarını söyledi.
Yaşar, Türkiye'de lisanslı 16 bine yakın acente bulunduğunu, bunların 7 bin 500'ünden başvuru aldıklarını ve bin 700'ünü de acente olarak tescil ettiklerini bildirdi.
Türkiye'de 81 ilde ve 600'e yakın ilçede teşkilatlanmış durumda olduklarını aktaran Yaşar, çoklu kanal içerisinde hem acente hem de mobil ve web üzerinden poliçe üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı.
Geçen yılın ekonomik açıdan zor geçtiğini belirten Yaşar, şunları kaydetti:  
"Biz bu noktada üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek 2018'de ilk defa iş adamlarımıza, tacirlerimize, KOBİ'lerimize banka teminat mektubu yerine geçebilecek kefalet sigortaları konusunda hizmet verdik, bu ürünü piyasaya sürdük. Şu anda 2 bin 500'den fazla iş adamımız bizim mektuplarımızla sözleşmelerini yaptı, ihalelere katıldı, taahhütlerini yerine getirdi. Bu manada ekonomiye bir kaldıraç etkisi yaptık. İş adamlarımız, gayrinakdi kredileri bizim üzerimizden kullanmış oldu."
Diğer sigorta ürünlerine değinen Yaşar, hem banka dışı finans kesiminin büyümesi konusunda çabalara katkıda bulunduklarını hem de sigortacılığın tabana yayılması konusunda sektör adına önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı. 
 
- "Yüzde 20'lik büyüme bekliyoruz"
 
Ahmet Yaşar, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğunu ancak sigortacılıkta hayat ve hayat dışı ürünler birlikte değerlendirildiğinde 39. sırada olduğunu söyledi.
Hayat dışında daha iyi olduklarını ifade eden Yaşar, "Ancak hayat sigortalarında çok gelişmiş durumda değiliz, prim üretimi hacmi açısından... Dolayısıyla bizim nihai hedefimiz, ülkemizin ekonomik büyüklükteki dünya sıralamasına sigortacılıkta da yaklaşmak." dedi. 
Yaşar, geçen yıl Türkiye'de sigortacılık sektöründe 55 milyar liralık prim üretildiğini belirterek, "Aslında 12 milyar dolardı ancak kurun yükselmesiyle 10 milyar dolarlara geriledi. Geçen yıl istenilen büyümeyi dolar bazında sağlayamadık. Sektörün büyüme oranı yüzde 20 civarındaydı." şeklinde konuştu.
Bu yıl sigortacılıkta mevcut enflasyon oranıyla aynı düzeyde, yüzde 20 civarında bir büyüme beklediklerini ifade eden Yaşar, reel büyümenin düşük düzeylerde kalacağını vurguladı. 
Yaşar, "Bizim de ortaya koyduğumuz yenilikçi hizmet ve ürünlerle bu büyüme oranı yükseltilebilir. 2019'da sigorta sektöründe hayat dışı ve hayat sigortaları dahil olmak üzere toplamda 65 milyar liralık poliçe üretilmesini bekliyoruz." diye konuştu.
Otomotiv satışlarındaki gerilemenin sigorta sektörünü olumsuz etkilediğine işaret eden Yaşar, döviz bazlı makine ve iş yeri sigortalarında kur artışının getirdiği yükseliş ve tarım sigortalarının, sektöre olumlu etki edeceğini kaydetti.
 
- "Quick Sigorta, bu yıl en az yüzde 30 büyüyecek"
 
Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar, ilk tam yıllarında cirolarının 1 milyar liraya ulaştığını, 2019'da en az yüzde 30 büyüyerek 1 milyar 300 milyon liraya ulaşmayı hedeflediklerini, ilk çeyrekteki büyüme oranlarının yüzde 47 olduğunu söyledi.
Quick Sigorta'nın yenilikçi, lider ruhlu ve inovatif ürünleriyle dikkati çektiğini vurgulayan Yaşar, sigortacılığın tabana yayılması ve insanlığın ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.
Yaşar, kısa süre içerisinde Basiretli Tacir, Q Kimlik, tamamlayıcı ürünler, Quick Finansçım gibi önemli enstrümanları ortaya koyduklarını aktararak, "2018'de sigorta dünyasının devleri arasında yer alan Alman, İngiliz ve Polonyalı şirketleri geride bırakarak Avrupa'nın bir numaralı inovatif şirketi seçildik. Avrupa'yı temsilen dünya sıralamasında ilk 3 şirketten birisi haline geldik." dedi.



İSTANBUL (AA) -
 
 
Yazdır
ısparta pizza sipariş
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş
Isparta’nın Kültürel Mirası: “Kaybetmek Yok”
Vali Seymenoğlu Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü Kabul Etti
Isparta SN Döner özel indirimlerle açıldı
Burdur-Isparta karayolunda yakalandılar
Isparta'da Nisan ayı merkez muhtarlar toplantısı
Isparta Şehir Hastanesinde ağrıları son buldu
ISPARTA'DA VOLEYBOL HEYECANI BAŞLADI 2019
Isparta'da Mezuniyet Töreninin Yeri Belli Oldu
Öğrencilerden Başkan Başdeğirmen’e anlamlı hediye
Isparta il müftülüğü taşındı
Isparta'da yeni nesil yazar kasalarda süper kampanya büyük avantaj
Ispartalı sporcularımızdan yeni başarılar geldi
Isparta'da “Çölyakla Yaşam Birlikte Daha Kolay” programı
Vali Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç Ziyareti...
Oksijen Cenneti Isparta Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı
Isparta Valisi, Belediye başkanını kabul etti
Isparta'da yılkı tayının vurulduğu iddiası
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da kaçak sigara operasyonu
TÜM ÖZEL ETKİNLİKLERİNİZ İÇİN BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO
Isparta il genel meclis başkanı belli oldu...
Isparta il genel meclisi bugün toplanıyor!
ISPARTALI SPORCUMUZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Isparta'da Turizm Haftası Etkinlikleri yapılacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

​Antalya'da yolcu otobüsü devrildi​Antalya'da yolcu otobüsü devrildi16 Nisan 2019
Mut'ta açık alanda erik hasadı başladıMut'ta açık alanda erik hasadı başladı16 Nisan 2019
Isparta'da elma yüklü TIR devrildiIsparta'da elma yüklü TIR devrildi14 Nisan 2019
Türkiye’de İlk Kez Isparta’da UygulanıyorTürkiye’de İlk Kez Isparta’da Uygulanıyor12 Nisan 2019
Fuarda itimat mobilya'ya yoğun ilgiFuarda itimat mobilya'ya yoğun ilgi12 Nisan 2019
Burdur'da "Diken Kelebeği" toplu göçü görüntülendiBurdur'da "Diken Kelebeği" toplu göçü görüntülendi12 Nisan 2019
Isparta'da üretilen yerli pizza'da bahar kampanyasıIsparta'da üretilen yerli pizza'da bahar kampanyası13 Nisan 2019
Jandarma Genel Komutanı Isparta'daJandarma Genel Komutanı Isparta'da12 Nisan 2019
Isparta'da o projesiyle 2019’un Genç Bilgini SDÜ’den çıktıIsparta'da o projesiyle 2019’un Genç Bilgini SDÜ’den çıktı11 Nisan 2019
İŞTE SANTEK FUARINDA PAPATYA CONSEPT İŞTE SANTEK FUARINDA PAPATYA CONSEPT 11 Nisan 2019
Isparta'da ​öğretim Üyesi Alım İlanıIsparta'da ​öğretim Üyesi Alım İlanı14 Nisan 2019
TÜM ÖZEL ETKİNLİKLERİNİZ İÇİN BUBBLE KİDS CAFE & BİSTROTÜM ÖZEL ETKİNLİKLERİNİZ İÇİN BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO15 Nisan 2019
ISPARTA SANTEK 2019 FUARINDAN KARELERISPARTA SANTEK 2019 FUARINDAN KARELER14 Nisan 2019
Isparta'da "yabancı menşeli ilaç" operasyonuIsparta'da "yabancı menşeli ilaç" operasyonu11 Nisan 2019
TÜRK YILZDIZLARI'NDAN ISPARTA'DA GÖSTERİ UÇUŞUTÜRK YILZDIZLARI'NDAN ISPARTA'DA GÖSTERİ UÇUŞU14 Nisan 2019
Isparta il genel meclis başkanı belli oldu...Isparta il genel meclis başkanı belli oldu...15 Nisan 2019
LEZZETLİ ZEYTİN VE PEYNİRİN ADRESİ KOLANCI ŞARKÜTERİLEZZETLİ ZEYTİN VE PEYNİRİN ADRESİ KOLANCI ŞARKÜTERİ12 Nisan 2019
Isparta Merkezde elektrik kesintisi olacak!Isparta Merkezde elektrik kesintisi olacak!12 Nisan 2019
ISPARTALI SPORCUMUZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUISPARTALI SPORCUMUZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU15 Nisan 2019
Gül ve lavanta turizmi temalı en güzel kareler sergileniyor...Gül ve lavanta turizmi temalı en güzel kareler sergileniyor...13 Nisan 2019