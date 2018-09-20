- Manavgat Belediyesi’nin bu yıl 17.’sini düzenlediği Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Girit tarihi üzerine bir panel düzenlendi. Panele, Antalya ve Side’de yaşayan Giritliler büyük ilgi gösterdi.Festivalin kültür ve sanat etkinlikleri ayağında Side Girit Kültür Evi’nde ikinci kez Side Girit Kültür Evi Buluşmaları düzenlenerek, Girit Tarihi konulu bir panel düzenlendi. Panele Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen, Tarihçi Prof. Dr. Nükhet Adıyeke, Tarihçi Dr. Nuri Adıyeke, Antalya Giritliler Derneği Başkanı Cem Çon, Antalya Giritliler Derneği Manavgat Temsilcisi Ali Sırcan, Side’de yaşayan ve Antalya’nın çeşitli bölgelerinden otobüslerle gelen Giritliler katıldı. Toplantıya turistler de büyük ilgi gösterdi. Konuklara, Girit Kültürünü yansıtan kabak böreği, Trihton tatlısı ve Girit kurabiyesi de ikram edildi.Girit ezgileri eşliğinde eğlenceli bir başlangıç yapılan buluşmada davetliler hem şarkılara eşlik etti hem de gönüllerince eğlendi. Ardından Tarihçi Prof. Dr. Nükhet Adıyeke, Tarihçi Dr. Nuri Adıyeke, Antalya Giritliler Derneği Başkanı Cem Çon ve Antalya Giritliler Derneği Manavgat Temsilcisi Ali Sırcan tarafından Girit konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Girit’te bulunan Osmanlı yapılarından günümüze ulaşanlar ve bunların nerelerde bulunduğu üzerinde duruldu. Panele katılan Giritliler, tarihleriyle ilgili yeni bilgileri öğrenirken, eski bilgilerini tazeleme imkanını da bulmuş oldu.Prof. Nükhet Adıyeke, konuşmasında coğrafi konumu ve stratejik önemi açısından Doğu Akdeniz’in kilit noktası olan Girit adasını, yapılan savaşlardan toplumsal yapısına, yaşanan ayaklanmalardan diplomasideki önemli yerine kadar birçok açıdan tarihî bir perspektifle ele aldı. Prof. Dr. Ayşe Nükhet Adıyeke ve Yrd. Doç. Dr. Nuri Adıyeke’nin slayt fotoğrafları eşliğinde yaptığı anlatım izleyicilerden büyük beğeni topladı. Söyleşi sonunda katılımcılarla görüş alışverişinde bulunuldu. Söyleşiyi gerçekleştirenlere ise teşekkür plaketlerini Giritli büyüklerden Ali Yıldız, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adına takdim etti. Katılımcılar ise kendilerini bir araya getiren Başkan Sözen’e teşekkürlerini iletti.İHA