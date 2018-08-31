- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Antik Side, 17. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali ile şenlenecek.Manavgat Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 15-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 3 bin yıllık tarihi geçmişiyle, pek çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, dünyanın önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Antik Side, eylül ayında, kültür ve sanatla buluşacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in Antik Side Kentsel Tasarım Projesi çalışması ve Koruma Amaçlı İmar Planı uygulamaları ile ödüllere layık görülen Side’de festivalin başlayacak olması, kent halkını ve özellikle bölge esnafını heyecanlandırdı. Bölge turizmine de büyük katkı sağlaması beklenen bu yılki festival, geniş zamana yayılarak, kültür ve sanat etkinliklerine halkın da katılımının sağlanması hedefleniyor. Festival, Gün Batımı Konserleri, Gün Batımı Sohbetleri ve Girit Kültür Evi Buluşmaları ile renklenecek.Popüler Türkçe parçaları, İspanyolcaya mükemmel bir şekilde uyarlayarak seslendiren, kadife sesli sanatçı Yasmin Levy, 15 Eylül’de Side Antik Kent’te sahne alarak hayranlarıyla buluşacak. Festival kapsamında 16 Eylül’de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Konseri, 18 Eylül’de Cem Adrian, 20 Eylül’de Sibel Köse, Uğur Güneş, 21 Eylül’de Nelly White Band, 22 Eylül’de ünlü tenör Hakan Aysev gibi ünlü sanatçılar konser verecek. 23 Eylül’de ise Anadolu Ateşi dans grubu sahne alarak, muhteşem gösterilerini halkla buluşturacak. Festivalde büyük konserler saat 21.30’da, gün batımı konserleri ise Saat 18.00’de başlayacak.Bu yıl Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivalinde Side Kültür Evi Buluşmaları kapsamında ise 16 Eylül’de komedyen ve oyuncu Ceyhun Yılmaz “Şiirden Kahkahaya”, 18 Eylül’de Müzisyen Doğan Duru ile “Müzik Sohbetleri”, 22 Eylül’de Gazeteci Nevşin Mengü ile “Hedefler ve Yöntemler”, 23 Eylül’de Psikiyatrist Dr. Gülcan Özer ile “Herkes Kendi Hayatının Kahramanı” konulu sohbetlerini Manavgat halkıyla gerçekleştirilecek. Kültür Evi Buluşmaları, saat 19.30’da başlayacak.17, 18, 19 Eylül tarihlerinde ise aynı zamanda Side Girit Kültür Evi Buluşmalarında, kentin yakın geçmişinde izleri bulunan Girit Kültürü, yöresel yemekleri, halkla ve turistlerle buluşturulacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Tüm sanatseverleri 17. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivalimize davet ediyorum” dedi.İHA