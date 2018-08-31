bubble kidsISPARTA BALIKÇI FİRMALARI

Side’de tarih, sanatla buluşuyor

Side’de tarih, sanatla buluşuyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Side’de tarih, sanatla buluşuyor   
 
- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Antik Side, 17. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali ile şenlenecek.   
 Manavgat Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 15-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 3 bin yıllık tarihi geçmişiyle, pek çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, dünyanın önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Antik Side, eylül ayında, kültür ve sanatla buluşacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in Antik Side Kentsel Tasarım Projesi çalışması ve Koruma Amaçlı İmar Planı uygulamaları ile ödüllere layık görülen Side’de festivalin başlayacak olması, kent halkını ve özellikle bölge esnafını heyecanlandırdı. Bölge turizmine de büyük katkı sağlaması beklenen bu yılki festival, geniş zamana yayılarak, kültür ve sanat etkinliklerine halkın da katılımının sağlanması hedefleniyor. Festival, Gün Batımı Konserleri, Gün Batımı Sohbetleri ve Girit Kültür Evi Buluşmaları ile renklenecek. 
 
 Side Yasmin Levy’i bekliyor 
 Popüler Türkçe parçaları, İspanyolcaya mükemmel bir şekilde uyarlayarak seslendiren, kadife sesli sanatçı Yasmin Levy, 15 Eylül’de Side Antik Kent’te sahne alarak hayranlarıyla buluşacak. Festival kapsamında 16 Eylül’de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Konseri, 18 Eylül’de Cem Adrian, 20 Eylül’de Sibel Köse, Uğur Güneş, 21 Eylül’de Nelly White Band, 22 Eylül’de ünlü tenör Hakan Aysev gibi ünlü sanatçılar konser verecek. 23 Eylül’de ise Anadolu Ateşi dans grubu sahne alarak, muhteşem gösterilerini halkla buluşturacak. Festivalde büyük konserler saat 21.30’da, gün batımı konserleri ise Saat 18.00’de başlayacak. 
 
 Ünlülerle sohbet 
 Bu yıl Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivalinde Side Kültür Evi Buluşmaları kapsamında ise 16 Eylül’de komedyen ve oyuncu Ceyhun Yılmaz  “Şiirden Kahkahaya”, 18 Eylül’de Müzisyen Doğan Duru ile “Müzik Sohbetleri”, 22 Eylül’de Gazeteci Nevşin Mengü ile “Hedefler ve Yöntemler”, 23 Eylül’de Psikiyatrist Dr. Gülcan Özer ile “Herkes Kendi Hayatının Kahramanı” konulu sohbetlerini Manavgat halkıyla gerçekleştirilecek. Kültür Evi Buluşmaları, saat 19.30’da başlayacak. 
 
 Girit kültürü tanıtılacak 
 17, 18, 19 Eylül tarihlerinde ise aynı zamanda Side Girit Kültür Evi Buluşmalarında, kentin yakın geçmişinde izleri bulunan Girit Kültürü, yöresel yemekleri, halkla ve turistlerle buluşturulacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Tüm sanatseverleri 17. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivalimize davet ediyorum” dedi. 
 
AW479563_01AW479563_02AW479563_03


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haksız 'zam'ma yaptırım geliyor
TL'ye teşvik! Vergi oranı sıfırlandı
Başkan Günaydın: "Isparta’mızın yaşanabilir vilayette yolda kalmasını istemiyoruz"
Yazgan: “Takımımıza sahip çıkalım, bu bir kaza”
Ispartalı 16 genç 30 Ağustos’u Dumlupınar'da kutladı
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu
300 bin emekliyi ilgilendiriyor! Proje hazır
Isparta Davrazspor elendi turnuvaya veda etti!
BAKA Yönetim Kurulu Isparta’da Toplandı
Isparta’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
Isparta Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Isparta'daki Müzelere Yoğun İlgi
Bunu yapanlar 2 yıl erken emekli olabilir!
Isparta Belediyesi 10 park yapımına birden başladı
Isparta'daki avcılar bu habere dikkat! Yeni düzenlemeler geldi
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
Bakan açıkladı! Uygulama sona eriyor
Sürücüler dikkat! Isparta'da yol çalışması
Isparta Davrazspor dolu dizgin
Tuğgeneral Bozdemir, Eğirdir turunda
AK Parti 6.Olağan Büyük Kongresi sonrası Isparta İl Yönetiminde revizyon
Ayda 30 bin TL kazanıyorlar! Bakanlık harekete geçti
Müjde hayata geçti! Her ay 650 lira maaş
Isparta KYK’ya 98 personel alımı yapılacak
Isparta Belediyesi, yaz tatili döneminde 618 çiftin hayatını birleştirdi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
Yurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018
perde firmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de nadir bulunan lavanta balı Isparta'daTürkiye'de nadir bulunan lavanta balı Isparta'da25 Ağustos 2018
Isparta KYK’ya 98 personel alımı yapılacak Isparta KYK’ya 98 personel alımı yapılacak 27 Ağustos 2018
Hastanelerde yeni dönem! Zorunluydu, kaldırılıyor! Hastanelerde yeni dönem! Zorunluydu, kaldırılıyor! 24 Ağustos 2018
Ekonomide önemli adımlar geliyor!Ekonomide önemli adımlar geliyor!24 Ağustos 2018
Isparta Davrazspor dolu dizgin Isparta Davrazspor dolu dizgin 28 Ağustos 2018
2020'den itibaren kimse satamayacak! Cezası da var2020'den itibaren kimse satamayacak! Cezası da var27 Ağustos 2018
Milyonlarca emekli bu kararı bekliyorMilyonlarca emekli bu kararı bekliyor26 Ağustos 2018
Müjde hayata geçti! Her ay 650 lira maaşMüjde hayata geçti! Her ay 650 lira maaş28 Ağustos 2018
Sürücüler dikkat! Isparta'da yol çalışmasıSürücüler dikkat! Isparta'da yol çalışması28 Ağustos 2018
1 Eylül'de başlıyor! O maaşlara yeni düzenleme1 Eylül'de başlıyor! O maaşlara yeni düzenleme27 Ağustos 2018
ISPARTA'NIN KUTSAL KABACA ELMA'SINI FESTİVALDE TANITTILARISPARTA'NIN KUTSAL KABACA ELMA'SINI FESTİVALDE TANITTILAR25 Ağustos 2018
Otellerde yer kalmayınca sahile yerleştiler Otellerde yer kalmayınca sahile yerleştiler 25 Ağustos 2018
Bu habere Dikkat! Borçtan kurtulmak için son pazartesiBu habere Dikkat! Borçtan kurtulmak için son pazartesi26 Ağustos 2018
Tesla'ya sürpriz rakip! 'supercar' görücüye çıktıTesla'ya sürpriz rakip! 'supercar' görücüye çıktı25 Ağustos 2018
Isparta Şehir Hastanesinde sağlık turizmi başladı Isparta Şehir Hastanesinde sağlık turizmi başladı 25 Ağustos 2018
Isparta'da Uyuşturucu savaşçısı aileler yeni kurulan merkezde buluştu Isparta'da Uyuşturucu savaşçısı aileler yeni kurulan merkezde buluştu 26 Ağustos 2018
Konutta indirim hamlesi!Konutta indirim hamlesi!27 Ağustos 2018
Rus hastadan Isparta Şehir Hastanesine tam not!Rus hastadan Isparta Şehir Hastanesine tam not!26 Ağustos 2018
Burdur'da feci kaza: 2 ölüBurdur'da feci kaza: 2 ölü28 Ağustos 2018
​Konya'da büyük yangın!​Konya'da büyük yangın!24 Ağustos 2018