- Antalya’da Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile gönüllüler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde ve deniz içinde temizlik yaptı. Vali Yardımcısı Nurettin Ateş de sahildeki öğrencilerle birlikte çöp topladı.Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Antalya Şubesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, yelken kulübü öğrencileri ve gönüllülerin desteğiyle düzenlenen Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliği, denizde ve karada çeşitli ülkelerde eş zamanlı yapıldı.Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili Beach Park 1 No'lu plaj önünden denize giren 8 dalgıç, deniz dibindeki atıkları topladı. Aynı anda karada da ellerinde çöp poşetleriyle plajı temizleyen gönüllülere, plajda güneşlenenler destek verdi. Sahilde güneşlenen tatilcilerin çalışmaları yakından izlediği görüldü. Deniz dibinde fileli çuvallara doldurulan atıklar kıyıya çıkarıldı. Atıkların çoğunluğunun içi taş dolu plastik şişe, cam şişe, alkol kutuları olduğu görüldü. Daha sonra çuvallanan atıklar belediye ekipleri tarafından götürüldü. Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş de eline eldiven takıp çöp poşeti ile sahilde küçük öğrencilerle temizlik yaptı.Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, kentin 640 kilometrelik sahil bandına sahip olduğunu belirterek, milyonlarla yerli ve yabancı misafirin tatil için geldiğini ifade etti. Denizin ve sahilin temiz kalması için insanlarda bir bilinç oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Ateş, gelecek kuşaklara iyi ve temiz bir çevre bırakılması gerektiğini söyledi.TURMEPA Antalya Şube Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, deniz temizliği konusunda verdikleri eğitimin karşılığını bugün aldıklarını söyledi. İlköğretim okulu ve deniz lisesi öğrencilerinin etkinliğe katkı verdiklerinin altını çizen Ünlü, "Amacımız denizi kirletmemeyi öğretmek. Bu projemiz yılda iki kez oluyor. 2019-2021 yılları için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte projemiz var, çocuklarımız denizlerimizin temizliğini anlatacağız. Deniz dibi temizliği de yapıyoruz. Geçen yıl 450 kilo katı atık çıkmıştı. Oyun amaçlı su içine atılan plastik şişeler deniz dibinde kirlilik oluşturuyor. Denizin kirletilmemesine dikkat çekmek istiyoruz" diye konuştu.İHA