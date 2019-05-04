- Dünya Türkmenler Birliği ve Hoca Ahmet Yesevi Federasyonu tarafından, "Seyhun'dan Seyhan'a Gönül Köprüsü" programı düzenlendi.Hoca Ahmet Yesevi Otağı'nda gerçekleştirilen programda, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov, Dünya Türkmenler Birliği Başkanı İsmail Demirdüzen ve diğer katılımcılar bir araya geldi.Rektör Abdrasilov, burada Ahmet Yesevi hakkında bilgi vererek, "Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi Sohbeti" gerçekleştirdi.İsmail Demirdüzen de başarılı bir etkinlikte buluştuklarını belirterek, "Sohbetler ve ikramlar yapıldı. Sazlar çalındı, türküler söylendi, dualar yapıldı. Görklü devletimizin ve necip milletimizin birlik ve beraberliği için dualar edildi." ifadesini kullandı.Programda, Bayırbucaklı ozan Adil Şan da konser verdi.ADANA (AA)