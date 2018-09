- Serik Belediyesi'nin Serik Festivali kapsamında düzenlediği sünnet şöleninde, 41 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Mustafa Yıldızdoğan ve Demet Akalın’ın sahne aldığı festivale, katılım yoğun oldu.Serik Belediyesi'nin Serik Festivali kapsamında 12-16 Eylül tarihlerinde düzenlediği etkinliklerle Serik’te bayram havası esiyor. Festival, Demet Akalın konseriyle, 70 yıldır tapu hayali kuran vatandaşlara tapuların dağıtılması ile başladı. 13 Eylül Perşembe günü ise erkekliğe ilk adım atan sünnet çocukları için Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. 14 Eylül Cuma Serik belediye spor şampiyonluk kutlaması kapsamında Resül Dindar, 15 Eylül Cumartesi ise Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi Cengiz Kurtoğlu sahne alacak. 2018 Serik Festivaline katılım oldukça yoğun. 25 Binin üzerinde izleyicinin katılım sağladığı konserlere çevre il ve ilçelerden de birçok vatandaş Serik’e akın etti.Çınaraltı meydanında düzenlenen sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu. 41 çocuğun sünnet olduğu şölene katılan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, çocuklarla yakından ilgilendi. Aileler de çocuklarının heyecanını paylaştı. Sünnet olan çocukları tebrik eden Başkan Çalık; “Geleneksel sünnet şölenlerimizde bu zamana kadar binlerce çocuğumuzu sünnet ettirdik. Böyle anlamlı bir program yapmaktan ayrı mutluluk duyuyorum. Hayatın her aşamasında çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız burada hayatlarında unutmayacakları bir anı bizimle yaşadı. Allah ailelerine daha güzel günlerini göstersin. İnşallah bizlere mürüvvetlerini görmekte nasip olur. Tüm yavrularımıza bereketli, uzun ömürler diliyorum” dedi.2018 Serik festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Serik’ten birlik beraberlik mesajı verdi.Yıldızdoğan; “Karşımda çok güzel bir tablo var; her düşünceden ve her görüşten insanın bu gün bu meydanda buluşması oldukça önemli. Bu aralar en çok ihtiyacımız olan şey birlik, beraberlik. Hamt olsun bunu da başarıyoruz. Öncelikle Serik halkına çok teşekkür ediyorum. Serik benim gönlümde ayrı bir yere sahip. Burası milletini seven vatanperver insanların memleketi. Bugün bizleri buluşturan Belediye Başkanımız Ramazan Çalık’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.İHA