- Antalya’nın Serik İlçesi’nde 70 yıldır çözümlenemeyen tapu sorunun çözümünün ardından vatandaşlar tapularına kavuşmaya başladı.Serik ilçesi’nde 70 yıldır çözümlenemeyen tapu sorunun çözümlenmesiyle Serik Festivalleri kapsamında gerçekleşen tapu şöleninin ardından vatandaşlar tapularına kavuşmaya başladı. Belediye Başkanı Ramazan Çalık, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek tapularını teslim ediyor. Mehmet Bedelci’ye tapusu teslim eden Çalık, “2018 Serik Festivalleri kapsamında vatandaşlarımıza hayalini kurdukları tapuların müjdesini vermiştik ve bir kısım vatandaşlarımıza tapularını orada teslim etmiştik. Fakat bu sorun yaklaşık 22 Bin kişiyi ilgilendiren büyük bir sorun. Tüm tapuların bir anda çıkarılması ve dağıtılmasının imkânı yok. Tüm ekiplerimiz çalışıyor ve tapular çıkarılıyor. Bizde hak sahiplerine tapularını kendi ellerimizle teslim ediyoruz” dedi.Belediye Başkanı Çalık, “Söz verdiğimiz gibi cumhuriyet tarihi ile yaşıt ve ilçenin kanayan yarası olan tapu sorununun çözümü için çalışmalara başlamıştık. 4 yıllık çalışmalarımızın sonucunda ilçemizin imar yönünden gelişmesi için 70 yıllık tapu sorununu tarihe gömerek hamt olsun halkımıza verdiğimiz sözü tuttuk.”İHA