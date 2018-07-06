Antalya’da örtü altı üretimin merkezleri arasında bulunan Aksu ilçesinde domates üreticileri, seradaki sıcaklığın bir haftada 50 dereceye kadar çıkması üzerine domatesleri sökerek sezonu erken kapattı.Antalya’yı bir haftaya yakın süredir etkisi altına alan sıcak havalar, çiftçiyi de olumsuz etkiledi. Dışarıda mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyreden sıcak hava, sera içerisinde mevsim normallerinin 15-16 derece kadar üzerine çıktı. Termometreler sera içerisinde 50 dereceye ulaştı. Sıcak havaya daha fazla dayanamayan çiftçiler ise sezonu kapatmakta buldu. Çiftçiler, seralarında bulunan domatesleri söktü. Çiftçiler temizledikleri seralarda ekim alanlarını yeni sezona hazırlamak için boş bırakıyor.Üretim yılının eğitim öğretim yılı gibi olduğunu kaydeden Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Sezonumuzu bitirdik. 2017-2018 çiftçi dönemi aynı eğitim yılı dönemi gibidir. Üretici yılın 6’ncı ayında üretime başlar. Diğer takip eden yılın ilk 6 ayının sonunda da üretimini sonlandırır. 2017 Ağustos ayında başladığımız dönem 2018 Temmuz ayında sona erdi. Şuanda bağ bozumundayız. Ürünlerimizi toplayacağız. Bu yıl sıcaklar biraz geç geldi ama iyi geldi. Şuanda 50 dereceyi bulan sıcaklık var. 48-49 dereceyi bulan bu sıcaklıkta ürünlerimizi tamamen sökeceğiz. Ürünlerin bu sıcaklığa dayanması olanaksız" açıklamasını yaptı.Çiftçi açısından bereketli bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Şahin, "Biraz istikrarsız yıl oldu, inişli çıkışlı oldu. Örneğin geçen yıl çok ekildiği için patates-soğan para etmedi. Bu yıl ise az ekildiği için çok pahalı oldu. Domateste de geçen yıl çift sezon para etmedi, bu yıl da çift sezon para etti tek sezon etmedi. Yine de güzel bir yıl geride kaldı. Yeni dönemden beklentimiz tarım girdilerimizde bir düzenleme istiyoruz. Tarım girdileri dolar ile birlikte çok yükseliyor. Cumhurbaşkanımızın bize sözü var. Kendisi, 'çiftçilerimizi güzel günler bekliyor' dedi. Cumhurbaşkanımızın sözünü umutla bekliyoruz" dedi.İHA