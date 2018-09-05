Şeker krizi ve sıcak hava insülin kullanan ilkokul mezunu adamı kaşif yaptı

Şeker krizi ve sıcak hava insülin kullanan ilkokul mezunu adamı kaşif yaptı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Şeker krizi ve sıcak hava insülin kullanan ilkokul mezunu adamı kaşif yaptı  
  - 8 milyon insülin hastası için insülin soğutma kabı üretti 
  - Antalya'nın sıcağında insülin iğnesini yanında taşımayınca kendi soğutma kabını kendi üretti 
  - 13 yıldır şeker hastası Alican Ünal, piyasada 30 ile 100 lira arasında değişen soğutuculu insülin taşıma kaplarının küçük ebatlarda ve çok daha az maliyetle olan taşıma kabı geliştirdi   
  - Sponsor desteğiyle şeker hastalarına kapları ücretsiz vermek istiyor   
 
 - Antalya'da yaşayan 13 yıllık şeker hastası 51 yaşındaki Alican Ünal, piyasada 30 ile 100 lira arasında değişen soğutuculu insülin taşıma kaplarının daha küçük ebatlarda ve çok daha az maliyetle üretimini gerçekleştirdi. Ünal’ın amacıysa şu anda kendisinin kullandığı kapları sponsor desteğiyle seri üretime geçirerek şeker hastalarına ücretsiz temin ettirmek ve üretimde de engelli vatandaşların istihdamını sağlamak.   
  Antalya’da yaşayan ilkokul mezunu 3 çocuk babası Alican Ünal, 2005 yılında şeker hastalığına yakalandı. Bundan yaklaşık 6 ay önceyse şeker krizine giren Ünal’ın beynine pıhtı attı ve hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından doktorlardan insülin kullanması gerektiği cevabını alan Ünal, 5 ay boyunca insülin kullanırken, 25 derecenin üstünde saklanılmaması gereken insülinin sosyal hayatını olumsuz yönde etkilememesi için soğutuculu insülin taşıma kaplarını araştırdı. Kapların maliyetinin oldukça yüksek olduğunu gören Ünal, internette gördüğü kapların daha küçük ebatlarda olanını ve çok daha az maliyetle üretimini gerçekleştirdi. 
  Ünal, ısı yalıtımlı iç haznesine ayrıca buz kapsülleri koyulabilecek bir alan tasarladı. 2 adet insülin kalemi sığan çantalar, 9-25 derece arasında 12 ve 24 saat ürünleri saklama şansı sağlıyor. Şu anda ürünlerini kendi test eden Ünal, 5 TL gibi bir maliyetle kendi geliştirdiği kapların sponsor desteğiyle seri üretime geçerek şeker hastalarına ücretsiz dağıtılmasını istiyor. 
 
  "Hayatım boyunca kullanmadığım koskoca bir çanta almak zorunda kaldım” 
  Şu anda herhangi bir işte çalışmadığı için daha fazla ürün üretmeye maddi durumunun imkan vermediğini belirten Ünal, sıcak şehirlerde yaşayan insülin kullanan şeker hastalarının yaşadığı sıkıntıları anlattı. 
  İnsülin kullanmaya başladıktan sonra sosyal hayatının olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Ünal, “Ben hayatın içerisinde olmak zorunda olan bir insanım, çünkü ticaret yapmaya çalışıyorum. İğne yüzünden evden çıkamıyorum. Dışarıda randevularınızı ona göre vermek zorunda kalıyorsunuz ama insanlar sizin sağlığınız doğrultusunda bir şeyler yapmak zorunda değil, siz topluma uymak zorundasınız. O yüzden de hayatım boyunca kullanmadığım koskoca bir çanta almak zorunda kaldım” dedi. 
 
  "12 ve 24 saatlik soğukta koruma şansı” 
  Ardından geliştirdiği kaplar sayesinde 24 saate kadar dışarıda eve dönmeden normal yaşantısını yaşayabildiğini kaydeden Ünal, "Ürünün üzerinde çalışmaya başladıkça küçüldü ve taşınabilir hale getirdim. 12 ve 24 saatlik 2 tür ürünüm var. Büyük olanda eczaneden verilen su kalıbı var, diğerinde de kapsül. Her şeker hastasının hipoglisemi denilen şeker düşüklüğü yaşama riski çok yüksek. Böyle bir duruma geldiğiniz de doktorlar, anında 4-5 şeker ya da meyve suyu için diyor. Ben de hanımım yaptığı meyve marmelatını dondurdum. Hem üründe buz olarak hem de hipoglisemi riski yaşadığımda kullanmak için bir meyve suyu olarak yanımda taşıyorum" diye konuştu. 
 
  "8 milyon kişiyi ilgilendiriyor” 
  Yaptığı kapları sponsor desteğiyle seri üretime geçerek ücretsiz dağıtmak istediğini ifade eden Ünal, “Bunun bir sosyal sorumluluk projesine uygun olduğunu fark ettim. Bunu imal ederken oturduğumuz yerde yaptığımız için bunun engelli kardeşlerimizin de rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. Türkiye’de her 10 kişiden 1 kişi insülin kullanıcısı. Küçük bir hesap yaparsak 8 milyon kişiyi ilgilendiren bir şey bu. Büyük firmaların sponsorluğunda bunu ücretsiz olarak dağıtmak istiyorum. Bütün kaygım, bütün amacım bu” şeklinde konuştu. 
 
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İHA
                                         
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