- Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde düzenlenen 30. Şehzade Korkut Şenlikleri ve Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan güreşleri kapsamında Aynur Aydın ve İlyas Yalçıntaş konser verdi.30’uncu Şehzade Korkut Şenlikleri ve Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan güreşleri öncesinde Pop müziğin sevilen sanatçıları Aynur Aydın ve İlyas Yalçıntaş unutulmaz bir gece yaşattı. “Günah Sevap” isimli sevilen şarkısıyla konserine başlayan Aynur Aydın’a, hayranları da eşlik etti.Romantik şarkılarıyla da beğeni toplayan ünlü sarkıcı, “Bi dakika” gibi hareketli şarkılarıyla da konseri izlemeye gelen hayranlarını coşturdu.Pop müziğin sevilen ismi Aynur Aydın’dan sonra sahneye çıkan ‘İncir’ ve ‘İçimdeki Duman’ adlı şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı İlyas Yalçıntaş, yoğun ilgi gördü.Aynı zamanda söz yazarı ve besteci de olan ünlü sanatçı, dillerden düşmeyen şarkıları ve geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan singlenda seslendirdiği ‘yağmur’ isimli şarkısını da hayranlarıyla birlikte söyledi.Konser sonunda Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve Güreş ağası Hamdi Sarıca, sanatçı Aynur Aydın ve şarkıcı İlyas Yalçıntaş’a birer plaket takdim ettiler.İHA