Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Ayhan Kıymacı'nın adı Dörtyol Ziya Gökalp İlkokulu'ndaki okuma bahçesinde yaşatılacak.Şehidin adının verildiği okuma bahçesinin açılışı programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, şehitler için ne yapılsa ne yapılsa az geleceğini söyledi.Bu alanda şehit Kıymacı'nın adının yaşatılacağını kaydeden Kaymakam Bulacak, "Onlar vazifelerini en güzel şekilde yaptılar. İnsanın bayrağı, milleti, dini ve devleti için yapacağı en zor şey canını vermektir. Onlar bu değerler uğruna canlarını verdiler. Değerli aileleri onlardan bizlere emanet kaldı. Bu herkese nasip olmayan bir hasret bir güzelliktir." ifadelerini kullandı.Öğrencilerin koro halinde özel harekat andı okuması izleyenleri duygulandırırken alana getirilen şehit Ayhan Kıymacı'nın adının verildiği "Kobra" olarak bilinen zırhlı araç katılımcılar tarafından incelendi.Açılışa şehidin eşi Nurcan Kıymacı'nın yanı sıra İlçe Jandarma komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek, şehit yakınları, öğrenciler katıldı.HATAY (AA) -