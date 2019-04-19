Şehit eşinin adına kütüphane yaptı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu'nun adı Ekinözü ilçesindeki kütüphanede yaşatılacak.

Şehit eşinin adına kütüphane yaptı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 18.04.2019 20:32
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Şehit eşinin adına kütüphane yaptı
- PKK'lı teröristlerce şehit edilen özel harekat polisi Sinan Türkoğlu'nun ismi eşi tarafından, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki okulda oluşturulan kütüphaneye verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu'nun adı Ekinözü ilçesindeki kütüphanede yaşatılacak.
Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, Ataköy İlkokulundaki kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, şehitler adına ne yapılsa az geleceğini söyledi.
Kütüphanede Şehit Polis Sinan Türkoğlu'nun adının yaşatılacağını ifade eden Sayar, "Bugün bizler için çok anlamlı ve duygu yüklü bir gün. Çok anlamlı çünkü yolumuzu aydınlatan, karanlığı boğup bizi ışığa kavuşturan kitaplarımızın olduğu bir kütüphane açılışı gerçekleştiriyoruz. Bu kütüphane Şehit Polis Sinan Türkoğlu'nun adını taşıyor. Şehidimizin adını yaşatacak bir bilgi hazinesine kavuşuyoruz." dedi.
- "Onun adını, çok sevdiği bu okulda yaşatmak istedim"
Şehidin eşi Tuğba Türkoğlu da Ataköy İlkokulunda öğretmenlik yaptığını ve o dönemde nişanlı olduklarını dile getirdi.
Şehidin o dönemde öğretmen ve öğrencilerle sıcak diyalog içinde olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Buraları çok severdi. Onun adını, çok sevdiği bu okulda yaşatmak istedim. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından şehidin eşi Türkoğlu tarafından oluşturulan, dizaynını da kendisinin yaptığı ve raflarında 7 bin kitap bulunan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa Kaymakam Fatih Sayar, Belediye Başkanı Bilal Eker, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Tatlıbadem, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Pekmez ve  İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Çil de katıldı.
Özel harekat polisi Sinan Türkoğlu, PKK'lı teröristlerce 4 haziran 2018'de Şemdinli ilçesindeki karakola düzenlenen roketli saldırı sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) 11 Haziran 2018 tarihinde şehit olmuştu.
 
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KAHRAMANMARAŞ (AA) - 
 
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