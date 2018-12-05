- Seçme ve seçilme haklarını savunarak, tecavüzü kınadılar

- Türkiye’nin kadınları Antalya’da bir araya geldi

- Kadına verilen seçme ve seçilme hakkının 84’üncü yılını kutlamak adına, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kadınlar Antalya’da buluştu. Kadınlar, ellerindeki pankartlarla tecavüze ve şiddete de dikkat çekmeyi ihmal etmedi.Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 84'üncü yılı dolayısıyla, çeşitli illerden gelen Türk Kadınlar Birliği üyeleri, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi üyeleri, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Antalya Şubesi üyeleri ve çok sayıda kadın Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.Atatürk Anıtı’na çelenk sunan kadınlar, kadına verilen seçme ve seçilme hakkını kutladılar. Aynı zamanda kadınlar, ellerinde tuttukları pankartlarla çocuk istismarına, şiddete ve tecavüze de dikkat çekti.Seçme ve seçilme hakkının kullanılmasında cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasının 84’üncü yılını büyük bir gururla kutladıklarını belirten Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Av. Sema Kendirci Uğurman, söz verdiklerini ve daima demokrasinin yılmaz savunucuları olacaklarını kaydetti.Sosyal ve siyasal yaşamın içinde haklarının bilincinde kadınlar olarak üstlerine düşen sorumluluğun gereğini korkmadan yerine getireceklerini ifade eden Uğurman, "Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine sahip çıkarak, her türlü demokratik mücadelenin içinde ve önderi olacağız" dedi.TÜKD Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel ise Türk kadının dün olduğu gibi bugün de anlamlı mücadelesini aynı hırs ve azimle sürdüreceğinin altını çizdi.İHA