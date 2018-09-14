‘Sea To Sky Enduro Yarışları' için geri sayım başladı

‘Sea To Sky Enduro Yarışları' için geri sayım başladı
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Isparta Düğün Salonları
  - ‘Sea To Sky Enduro Yarışları' için geri sayım başladı   
 
 - Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 9.'su düzenlenecek 'Sea To Sky Enduro Yarışları' için geri sayım başladı. Yarışlar 26-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Kemer’de gerçekleştirilecek.   
  Bu yıl 9.'su düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesinde 26-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışlar Kındılçeşme’de Plaj Etabı ile start alacak. Son gün zorlu final etabı ise Çamyuva Sahili'nden başlayacak ve Tahtalı Dağı’nın zirvesinde 70 km'lik etap ile son bulacak. Bu yıl yarışlara Göynük-Çalıştepe ile Kesmeboğazı-Göynük arasında koşulacak yeni orman etapları da eklendi. 
  
  Dünyanın dört bir yanından sporcu ve kafileler Kemer’e gelecek 
  Bu yıl İngiltere’den 45 sporcu Sea To Sky yarışlarına katılacak. Bunun yanında Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya’dan da çok sayıda endurocu bu yarışlarda yer alacak. Ayrıca Güney Afrika, Amerika, Rusya, Gürsistan, Bulgaristan gibi 30'a yakın ülkeden katılımcılar da yarışlarda bulunacak. 
  
  Semih Özdemir: “Kayıt yaptıran 220 sporcumuz var” 
  Yarışı organize eden Kemer Enduro Motosiklet Kulübü'nün başkanı Semih Özdemir, yarışlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bu yıl yarışların 4 gün olacağını ifade eden Özdemir, “Yarışlarımıza bir gün daha ekledik. Çünkü yurt dışından gelen yarışçılarımız daha çok motosiklete binmek istedikleri için bugünü bir gün uzattık. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Kayıtlarımız tamamlandı. Yurt dışı katılımımız bu sene çok iyi. Şu ana kadar dünyanın dört bir yanından kayıt yaptıran 220 sporcumuz var. Bu sporcularımızdan 185’i yabancı ülkelerden gelenlerden oluşuyor. 26 Eylül Çarşamba günü plaj yarışımız Kındılçeşme’de gerçekleşecek. Sonrasında Orman yarışımız Göynük’den başlayacak. 40 km'lik olan bu etabımız Çalış Tepesi'nde son bulacak. Yine bu yıl yeni eklediğimiz Kemer Kesme Boğazı’ndan start alacak ve Göynük Vadisi’nden aşağıya inerek Göynük’de bitireceğimiz bir etabımız daha olacak. Son olarak da en büyük ve en zorlu final etabı da Çamyuva Sahili'nden start alarak Tahtalı Dağı’nın zirvesinde 70 km'lik bir etap ile yarışlarımız son bulacak” dedi. 
  
  “Bölgeye büyük katkı sağlamaktadır” 
  Bu yıl Fabrika Pilotları Alfredo Gomez, Billy Bolt, Wik Yang, Mario Roman gibi ünlü isimlerin de bu yarışta yer alacağını ifade eden Semih Özdemir, oldukça güzel bir yarış beklediklerini ifade ederek, Kemer’in bu sporda bu kadar popüler olmasının nedenlerini anlattı.  
 Kemer’in coğrafi yapısının, Enduro ve Extream için uygun olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu: 
  “Kemer Bölgesi'nin turistik bir destinasyon oluşundan dolayı ulaşım ve konaklama kolaylığı, otelden çıkıp parkura ulaşma mesafesi, yarışçıların aileleri ile birlikte gelip aynı zamanda burada hep birlikte tatillerini yapabilme olasılıkları sporcularımızı en çok cezbeden durumlar. Örneğin; sporcular yarış etabından döndükten sonra yine akşam yemeğini ailesi ile birlikte tatil havasında geçirebiliyorlar. Bu yüzden Kemer’i çok seviyorlar ve bu yarışa da büyük önem veriyorlar. Çok ilgi görüyoruz. Son bir örnek daha verecek olursak, geçen yıl Portekiz’den ilk kez Türkiye’ye geldiklerini söyleyen 13 sporcumuz vardı. Bu yıl bu sayı 25 kişiye çıktı. Bu nedenle yarışımız aynı zamanda turizm aktivitesi olarak da bölgeye büyük katkı sağlamaktadır.” 
 
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İHA                            
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