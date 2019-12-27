SDÜ BÜLTENİ
İlham Veren Eserlerimize Yenileri Eklendi
Bilimden tarihe, edebiyattan siyasete, ekonomiden kültüre kadar pek çok alanda ün yapmış duayenleri sahnesinde ağırlayan Süleyman Demirel Üniversitesi, ilham veren yayınlarına yenilerini ekledi.
Bu kapsamda Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın verdiği 2018-2019 Akademik Yılının ilk dersi kitaplaştırıldı. “9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Demokrasi” isimli kitapta Türk Tarihinin ekollerinden biri olan Prof. Dr. Ortaylı’nın 31 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirdiği konuşmaya yer verildi.
Ayrıca Türk sinema ve müzik tarihinin önemli isimlerinden Cahit Berkay’a üniversitemizce 7 Mart 2019 tarihinde sunulan “Fahri Doktora” payesinin anısına bir kitap hazırlandı. “Fahri Doktora Töreni”nden konuşmaların yer aldığı “Cahit Berkay” isimli kitapta, Berkay’ın 29 Nisan 2019 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesinde yaptığı Sinema ve Müzik Söyleşisi de yer alıyor.
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