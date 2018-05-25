Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 34. Genç Günler Festivali’nde üniversiteyi temsil etti.Festivalde, lise gruplarının 27, konservatuvarların 24, tiyatro kulüp ve topluluklarının 21, misafir tiyatro ekiplerinin 17 ve Şehir Tiyatroları’nın 3 seans oyunu sahne aldı. İstanbul'da Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Üsküdar Kerem Yılmazer, Üsküdar Musahipzade Celal, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Kağıthane Sadabad ve Kadıköy Haldun Taner Sahneleri’nde düzenlenen festivale, Yasemen Kiriş Yatağan ve Yadigar Kılavuz'un yönetmenliğini yaptığı ‘Romeo and Juliet’ (ingilizce) oyunuyla katılan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri seyircilerden tam not aldı.Etkinliğin sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, SDÜ Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümüne katılımlarından dolayı plaket takdim etti.İHA