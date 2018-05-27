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Sarıca, Yayla Şenlik Beyi oldu

Sarıca, Yayla Şenlik Beyi oldu
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
     
  - Sarıca, Yayla Şenlik Beyi oldu   
 
 Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde 14’üncüsü gerçekleşen Beydağları İmecik Yayla Şenliğinde 100 Bin TL’ye Bey seçilen Ali Yalçın’ın vaat ettiği parayı ödememesi üzerine yeni ağa Hamdi Sarıca oldu. 
 Korkuteli İmecik köyü Beydağlarında her yıl Temmuz ayında gerçekleştirilen 14’üncü Beydağları İmecik Yayla Şenliğinde 100 Bin TL’ye Bey seçilen Ali Yalçın’a kuşak bağlanmıştı. İmecikliler Sosyal-Kültürel, Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneğinin Bey seçilen Ali Yalçın’dan vaat ettiği 100 Bin TL’yi istemesi üzerine Yalçın, ben bu rakamı ödeyemem demesi üzerine İmecikliler Sosyal-Kültürel, Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Zeybek, Tüm dernek yönetimini, İmecik Mahalle Muhtarı Ekrem Kurt ve azalar ile istişare kurulunu toplayarak durum değerlendirmesi yaptı.  Yapılan değerlendirme sonucu 100 Bin TL’ye Bey seçilen Ali Yalçın’ın para ödememesi üzerine Hamsi Sarıca, 2018 yılı Beydağları İmecik Yayla Şenlik Beyi olarak seçildi. 

İHA
 
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