SAREMDEN SU ÜRÜNLERİ TESCİL ULUSAL KOMİTESİ TOPLANTISI KATILIM

SAREMDEN SU ÜRÜNLERİ TESCİL ULUSAL KOMİTESİ TOPLANTISI KATILIM
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
SAREMDEN SU ÜRÜNLERİ TESCİL ULUSAL KOMİTESİ TOPLANTISI KATILIM

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen “Su Ürünleri Tescil Ulusal Komitesi Toplantısı” 18 Aralık 2019 tarihinde TAGEM toplantı salonunda gerçekleştirildi. TAGEM Genel Müdür Sayın Özkan KAYACAN’ın açılışını gerçekleştirdiği, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan AYDIN, BSGM Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri YILMAZ, TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Başkanı Dr. Ali AYAR, BSGM Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ ve üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı toplantıya Enstitümüz adına Enstitü Müdürümüz Şakir ÇINAR, Müdür Yardımcısı Fuat BİLGİN Teknik Personel Hakan EREN, Gonca EROL ve İsmail ERBATUR iştirak etmişlerdir.
Toplam 13 türün tescil formlarının görüşüldüğü toplantıda enstitümüz adına Sudak (Sander lucioperca) ve Yağ Balığı (Pseudophoxinus anatolicus) türlerinin de tecil formları görüşülerek karar bağlandı.

SAREM
 
80124888-2569834559737799-800091904040501248-n80218351-2569835163071072-933994145217773568-n80550691-2569835096404412-986070490537787392-n80556680-2569834303071158-1753550991367602176-n79427214-2569834883071100-7027482050139521024-n79534146-2569834443071144-2524468677214994432-n79545044-2569834996404422-5988754809581207552-n79588174-2569834349737820-2829578223300378624-n79667010-2569834789737776-5085709232330768384-n79676682-2569835249737730-2091808223165153280-n80122489-2569834636404458-8224202918266404864-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Uluslararası Göçmenler Günü Kutlandı
Vali Seymenoğlu Öğrencileri Konuk Etmeye Devam Ediyor
TÜRKER AVM'DE SÜPER FIRSATLAR
TED Isparta Koleji'nden dolu dolu program ve etkinlikler
Isparta'da gerçekleşen yaralama vakası ile ilgili açıklama...
ISPARTA DEFTERDARLIĞI'NDAN ÖNELİ DUYURU
Isparta'da Kadın Sığınma Evi Çalışmaları...
FETÖ/PDY'den aranan şahıs Isparta'da yakalandı
KOZA TEKSTİL'DE YENİ YIL FIRSATLARI...!
TÜİK, Asgari ücret için kritik rakamı açıkladı
Isparta'da emniyetten geniş çaplı büyük operasyon!
Aranan 35 şahıs Isparta'da yakalandı
GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI ISPARTA’DA YETİŞECEK
BOLKES ET DÖNER ISPARTA ŞUBESİ AÇILDI
FİLENİN YILDIZLARI ISPARTA’DA PARLADI
Son gün 1 Ocak! Geçmeyen 5 bin TL ceza ödeyecek
ISUBÜ'den Isparta yerel basında çıkan habere ilişkin açıklama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Düzenlendi
Isparta'da Yüzlerce Minik Öğrenci “Heidi” ile Buluştu
ISPARTA BOLKES ET DÖNER AÇILIYOR
YALVAÇ BAĞKONAK GÖLETİN’DE SON AŞAMAYA GELİNDİ
Isparta'da önemli duyuru! ''Derhal güvenlik birimlerine haber...''
Isparta’da dar gelirli konut sahibi olacak
Isparta Valiliği'nde önemli toplantı...
Mantolama yaptırın enerji kimlik belgesi alın!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
ISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞIsparta altın kampanyaısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

TAPUDA YENİ DÖNEM...!TAPUDA YENİ DÖNEM...!13 Aralık 2019
Yeni yılda 601 TL her ay hesaplara yatacakYeni yılda 601 TL her ay hesaplara yatacak14 Aralık 2019
1 Ocak'tan itibaren zorunlu! Uyarı geldi: Kimse hazır değil1 Ocak'tan itibaren zorunlu! Uyarı geldi: Kimse hazır değil14 Aralık 2019
Sağlık Bakanlığı binlerce sözleşmeli sağlık personeli alacakSağlık Bakanlığı binlerce sözleşmeli sağlık personeli alacak13 Aralık 2019
Isparta’ya Bin 200 Konut yapılacakIsparta’ya Bin 200 Konut yapılacak13 Aralık 2019
Son gün 1 Ocak! Geçmeyen 5 bin TL ceza ödeyecekSon gün 1 Ocak! Geçmeyen 5 bin TL ceza ödeyecek17 Aralık 2019
YALVAÇ BAĞKONAK GÖLETİN’DE SON AŞAMAYA GELİNDİYALVAÇ BAĞKONAK GÖLETİN’DE SON AŞAMAYA GELİNDİ16 Aralık 2019
Isparta-İzmir arası tren seferleri masaya yatırıldıIsparta-İzmir arası tren seferleri masaya yatırıldı13 Aralık 2019
Isparta'nın en iyi zeytin ve peyniri Kolancı Şarküteri'deIsparta'nın en iyi zeytin ve peyniri Kolancı Şarküteri'de12 Aralık 2019
BOLKES ET DÖNER ISPARTA ŞUBESİ AÇILDIBOLKES ET DÖNER ISPARTA ŞUBESİ AÇILDI17 Aralık 2019
ISPARTA DEFTERDARLIĞI'NDAN ÖNELİ DUYURUISPARTA DEFTERDARLIĞI'NDAN ÖNELİ DUYURU18 Aralık 2019
FETÖ/PDY'den aranan şahıs Isparta'da yakalandı FETÖ/PDY'den aranan şahıs Isparta'da yakalandı17 Aralık 2019
Isparta'da Kadın Sığınma Evi Çalışmaları...Isparta'da Kadın Sığınma Evi Çalışmaları...17 Aralık 2019
Isparta'da gerçekleşen yaralama vakası ile ilgili açıklama...Isparta'da gerçekleşen yaralama vakası ile ilgili açıklama...18 Aralık 2019
Sosyal Medyanın Ünlü İsimleri Youtuber'lar Isparta'da...Sosyal Medyanın Ünlü İsimleri Youtuber'lar Isparta'da...12 Aralık 2019
TAVADA KARİDES IZGARADA SOMON LEZZETİ TAVADA KARİDES IZGARADA SOMON LEZZETİ 14 Aralık 2019
TED Isparta Koleji'nden dolu dolu program ve etkinliklerTED Isparta Koleji'nden dolu dolu program ve etkinlikler18 Aralık 2019
Isparta’da dar gelirli konut sahibi olacakIsparta’da dar gelirli konut sahibi olacak16 Aralık 2019
ISPARTA BOLKES ET DÖNER AÇILIYORISPARTA BOLKES ET DÖNER AÇILIYOR16 Aralık 2019
Mantolama yaptırın enerji kimlik belgesi alın!Mantolama yaptırın enerji kimlik belgesi alın!16 Aralık 2019