SAREMDEN SU ÜRÜNLERİ TESCİL ULUSAL KOMİTESİ TOPLANTISI KATILIM

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen “Su Ürünleri Tescil Ulusal Komitesi Toplantısı” 18 Aralık 2019 tarihinde TAGEM toplantı salonunda gerçekleştirildi. TAGEM Genel Müdür Sayın Özkan KAYACAN’ın açılışını gerçekleştirdiği, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan AYDIN, BSGM Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri YILMAZ, TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Başkanı Dr. Ali AYAR, BSGM Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ ve üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı toplantıya Enstitümüz adına Enstitü Müdürümüz Şakir ÇINAR, Müdür Yardımcısı Fuat BİLGİN Teknik Personel Hakan EREN, Gonca EROL ve İsmail ERBATUR iştirak etmişlerdir.Toplam 13 türün tescil formlarının görüşüldüğü toplantıda enstitümüz adına Sudak (Sander lucioperca) ve Yağ Balığı (Pseudophoxinus anatolicus) türlerinin de tecil formları görüşülerek karar bağlandı.SAREM