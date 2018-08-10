- Antalya’da gündüz vakti kapılarını kırıp girdiği evlerden hırsızlık yapan şapkalı zanlı yakalandı. Hırsızın çaldığı televizyon ve giysi poşetini taşıması güvenlik kamerasına yansıdı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ve Muratpaşa ilçesinde 10 farklı evden gündüz vakti hırsızlık olayının gerçekleşmesi üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, genelde zemin kat ve apartmanların yüksek kattaki dairelerin kapılarını kırmak suretiyle giren hırsızın evlerden, televizyon, bilgisayar, ziynet eşyası, para ve kıyafet çaldığını belirledi.Hırsızlık yapılan siteler ve çevredeki iş yerlerinin yüzlerce kamerasını inceleyen ekipler, şapkalı şüpheliyi tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, günlerce izini sürdüğü şapkalı şüpheliyi Habipler Mahallesi’nde yakaladı. 43 yaşındaki D.O.’nun cezaevi firarisi olduğu ve Antalya’da bir yakının yanında kaldığı öğrenildi. Ekipler şahsın kaldığı evin deposunda poşetler içinde çok sayıda giyim eşyasını bulup, sahiplerine teslim etti. Diğer çalınan eşyaların ise şüpheli tarafından satıldığı belirlendi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın zemin kattaki bir daireye balkondan atlayıp, panjuru kaldırıp içeri girdiği görüldü. Bir diğer görüntüde ise şüphelinin çaldığı televizyonu kucaklayarak uzaklaşması anbean kameralara yansıdı. Son görüntülere ise şahsın mavi çöp poşeti içine doldurduğu giyim eşyalarını omzuna alıp taşıması ve siteden ayrılması yansıdı. Şahsın tüm görüntülerde şapka taktığı ve rahat bir tavır sergilediği görüldü.İHA