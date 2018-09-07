Saklıkent’ten başlayan yürüyüş Elmalı’da bitti

Saklıkent’ten başlayan yürüyüş Elmalı’da bitti
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Isparta Düğün Salonları
  - Saklıkent’ten başlayan yürüyüş Elmalı’da bitti   
 
) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Saklıkent’ten başlayarak 6 gün boyunca 2 bin 300 rakımda 28 zirveyi aşarak 72 kilometre yürüyüş yapan dağcıları Elmalı’da karşıladı.   

  Beydağları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (BEYDOSK) ve Klimax Dağcılık üyeleri, 4’üncü Trans Merkezi Beydağları etkinliği kapsamında Saklıkent’ten başlayarak 2300-3070 rakımları arasında 5 gece 6 gün yürüdü. Konyaaltı Belediyesi ve Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi’nin destekleriyle Kuran Dağı, Eren Dağı, Ziyaret Dağı, Kartal Dağı gibi 28 farklı zirveyi aşarak 3070 rakımlı Kızlar Sivrisi Dağı’na çıkan 9 dağcının yürüyüşü 72 kilometrelik parkur sonrasında Elmalı’da tamamlandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, zorlu parkuru tamamlayan dağcıları Elmalı’da karşıladı. Başkan Böcek, dağcılarla birlikte Elmalı Hasan Sıtkıbey Konağı’nda bir araya geldi. 

  “Antalya’yı görmeye geliyor” 
  Başkan Muhittin Böcek, 9 dağcıyı tebrik ederek, kutladı. Başkan Böcek, “Antalya birçok güzelliği birlikte barındıran çok güzel bir şehirdir. Dünyanın farklı noktalarından insanlar Antalya’yı görmeye geliyor. Bu tür etkinliklerle Antalya’nın deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını bir kez daha görüyoruz. Doğa tutkunları için çok güzel parkurlarımız var. Bugün siz değerli dağcılarımız bunu göstermişlerdir. Beydağları her zaman doğa tutkunlarının bir çekim merkezi olmuştur. Zorlu bir parkuru tamamladınız sizleri bu başarınızdan dolayı kutluyorum” dedi. 
  Yürüyüşe katılan dağcılardan Cemal Ertugay, çok güzel bir parkuru tamamladıklarını doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı bulduklarını söyledi. Cemal Ertugay, 4. Trans Merkezi Beydağları etkinliğine desteklerinden dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra Beydağlarında 6 gün boyunca yürüyüş gerçekleştiren 9 dağcıya başarı belgelerini takdim etti. Etkinliğin sonunda Başkan Böcek ve Saklıkent Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, dağcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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