SAKARYA - Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,1'inin yapıldığı Sakarya'dan, yılın ocak-ekim döneminde ihraç edilen 200 bin 249 araçtan 3 milyar 858 milyon 287 bin dolar ülke ekonomisine katkı sağlandı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli firmalarıyla başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleriyle birçok sektörün katkısıyla 148 ülke ve 11 serbest bölgeye toplam 4 milyar 226 milyon 327 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Sakarya, 7. sıradaki yerini korudu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak-ekim döneminde Sakarya'da 206 bin 220 otomobil, 141 kamyonet, 592 midibüs, 644 otobüs ve 18 bin 232 traktör olmak üzere 225 bin 835 araç üretildi. Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 18,7'sinin yapıldığı kentte, günde 753 araç banttan indirilerek, 667'si yurt dışına satıldı.

Yılın 10 ayında kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 88,6'sına denk gelen 200 bin 249'u ihraç edilerek 3 milyar 858 milyon 287 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19,1 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde kentten 208 bin 21 araç ihraç edilmişti.

Toyota ihracatta başı çekiyor

Bu yıl global alanda en çok satan otomobil modelleri arasında bir kez daha zirvede yer almayı başaran Toyota, hibrit otomobil satışlarındaki liderliğini de sürdürüyor.

Toyota, 10 ayda 206 bin 226 araç üretimiyle birinci, TürkTraktör 18 bin 232 ile ikinci, Otokar 1377 araçla üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, üretimin yaklaşık yüzde 90,1'ine denk gelen 185 bin 924 aracı yurt dışına sattı.

Otokar ve TürkTraktör'ün ihracatı arttı

Otokar, yılın 10 ayında 141 kamyonet, 592 midibüs ve 644 otobüs olmak üzere toplam 1377 adet üretim gerçekleştirdi.

İhracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artırmayı başaran Otokar, geçen yılın aynı döneminde 554 araç ihraç ederken, bu yıl 975 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise ocak-ekim döneminde ürettiği 18 bin 232 traktörün yüzde 73,2'sine denk gelen 13 bin 350'sini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Yılın 10 ayında Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

ŞirketÜretimİhracatToyota 206,226185,924Otokar 1,377975TürkTraktör 18,23213,350Toplam225,835200,249