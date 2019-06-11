Kahramanmaraş'ta avlanması yasak olan saka kuşlarını yakalayan kişiye 7 bin 200 lira ceza uygulandı.Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi girişinde şüphe üzerine Suriye uyruklu S.S. (43) yönetimindeki 46 MR 011 plakalı otomobili durdurdu.Ekipler, araçta yaptıkları aramada 2 kafes çerisinde, 12 saka kuşu ile av malzemeleri ele geçirdi.S.S'nin tuzak kurarak Kara Avcılığı Kanunu kapsamında avlanması yasak olmasına rağmen saka kuşlarını yakaladığı belirlendi.Durumun bildirilmesiyle bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S'ye 7 bin 200 lira para cezası uyguladı ve kuşları da doğaya saldı.KAHRAMANMARAŞ (AA) -