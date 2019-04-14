Mersin'de sahte içki operasyonuMersin'de düzenlenen operasyonda 604 litre sahte içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki evde kaçak içki bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.Adrese düzenlenen operasyonda 604 litre sahte içki ele geçirildi.Pet şişe ve bidonlarda muhafaza edilen içkilere el konuldu, ev sahibi H.G. gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.MERSİN (AA) -