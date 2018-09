- Döşemealtı Yeniköy’de yaşayan 66 yaşındaki Safinaz İnce, azmi ve başarısıyla gençlere örnek oldu.“Başarmanın yaşı yoktur, azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz” özdeyişlerin doğruluğunu bir kez daha gözler önüne seren Safinaz İnce yıllardır hayalini kurduğu ehliyetine kavuştu.Safiye ninenin gençlik yıllarındaki en büyük hayaliydi bir sürücü belgesi sahibi olarak motorlu taşıt kullanmak. Ama gerek o dönemin şartları gerekse imkansızlıklar nedeniyle Safinaz Nine bu hayalini gerçekleştiremedi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Safinaz İnce pes etmedi sadece hayalini biraz erteledi. Gençlik yıllarında sahip olamadığı sürücü belgesine 66 yaşında girdiği bütün sınavları başarıyla geçerek elde etti.Sürücü Belgesi alma fikrini önce eşiyle paylaşan ve onun desteğini alan Safinaz İnce daha sonra çocuklarına bu fikrini açtığında onların da tam desteğiyle işe koyuldu. İlçede bulunan sürücü kursuna kaydını yaptıran Safinaz Nine kendinden yaşça çok küçük olanlarla bir arada olmayı dert etmedi ve hayaline kavuştu.Kendi gençliğini evlatlarının yolunda harcayan ve bir hemşire iki öğretmen annesi olan Safinaz Nine, “Trafikte hız sınırı var fakat yaş sınırı yok” diyerek ehliyet almayı kafaya koydu ve yazılıda 86 puan aldı. Direksiyon sınavında da başarılı olan Safiye İnce ehliyetini alarak direksiyon başına geçti. “Hastalık ve sağlık var neyin ne zaman lazım olacağı belli olmaz dedi. Gençliğimden beri hep düşündüğüm bir şeydi. Sürücü kursu hocalarının ilgili ve alakalı çalıştırmaları sayesinde bende azmettim, çalıştım öğrendim ve kazandım” dedi.Kendisinin ilkokul mezunu olduğuna dikkat çeken Safinaz İnce trafikte gençlere de bazı tavsiyelerde bulunarak, “Eşim çocuklarım ve damatlarım da teşvik etti. Çok mutluyum benim de ehliyetim var artık. Gençlere tavsiyem ehliyetsiz araca çıkmasınlar, hız yapmasınlar kurallara uysunlar” diye konuştu.İHA