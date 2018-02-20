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Saadet zinciri kurana kötü haber!

Saadet zinciri kurana kötü haber!
TÜRKİYE 0
böcüzade

Saadet zinciri kurana kötü haber!

Çiftlik Bank’ın ardından 11 siteyi daha incelemeye alan Gümrük Bakanlığı, yasa hazırlıyor. Bakan Tüfenkci, şüpheli ticari işlemleri bulunan sitelerin sahiplerine ticaret yasağı getirileceğini söyledi.

 

Piyasadan yarım milyardan fazla para toplayan Çiftlik Bank'ın ardından benzeri faaliyet yürüten 11 organizasyonu daha incelemeye alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı saadet zincirlerine karşı yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Bakan Bülent Tüfenkci, şüpheli ticari işlemleri bulunan sitelerin sahiplerine ticaret yasağı getirecek kanuni düzenleme yapacaklarını açıkladı.

Tüfenkci, "Ticaretten men edilme kararını mahkemeler veriyor. Ama süreç uzun sürüyor. Bunu yasal mevzuatla hızlandırmak istiyoruz" mesajı verdi. Bu tarz sitelerin denetiminin MASAK, Maliye Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, SPK, BTK gibi birçok kurumu ilgilendirdiğini belirten Tüfenkci, "Denetimi bir bakanlığın koordine etmesi gerekiyor. Bunu sağlayacağız" dedi.

Çiftlik Bank ile ilgili raporun tamamlandığını da söyleyen Tüfenkci, "Hareket kabiliyetlerini kısıtladık. Reklamlarını durdurduk. Mağduriyete yol açmadan adamların üzerine gidiyoruz. Bir kısım parayı Kıbrıs'a transfer etmişler. Bunun gibi 11 şirket daha var. Çiftlik Bank sembol oldu. Diğer siteleri de takip ediyoruz. Yasal düzenleme için arkadaşlar çalışıyor" diye konuştu.

SARP KAPISI NİSANDA

Gürbulak Sınır Kapısı'nın modernizasyon projesinin bittiğini belirten Tüfenkci, "Sarp Sınır Kapısı yenilenmiş haliyle mart-nisan gibi açılacak. Esendere Sınır Kapısı'nı da modernize ettik. İşletmeye açtık" dedi. Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Projesi'yle gümrüklerde de yenilenme olacağını belirten Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Geçen hafta Çin'e gittim. Ortak gümrük projesine onlar da dahil olmak istiyorlar. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, İran, Türkiye ve Özbekistan da buna dahil olacak."

140 MİLYARLIK FİNANS

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile KOBİ, esnaf, çiftçi, üretici örgütü ve serbest meslek sahibinin teminat sorunu rahatladı. Bakan Tüfenkci, 9 Şubat 2018 itibarıyla 9.222 adet rehin tescil edildiğini belirtirken, şöyle konuştu: "Bu işlemler karşılığında 140 milyar TL, 16 milyar dolar, 2.5 milyar euro finansman imkanı sağlandı. Fiili kullandırım yaklaşık 40 milyar TL oldu. En çok olarak 454.714 adet alacak rehine konu edildi. 94. 846 adet makine ve teçhizat rehine konu edildi."

KARŞILIKSIZ ÇEK ORANI 1.2 PUAN AZALDI

Karekodlu çeklerle karşılıksız çek oranının azaldığını kaydeden Tüfenkci, "Karekodlu çek sistemi sayesinde karşılıksız çek oranı bir önceki yıla oranla adet olarak 1.5 puan, tutar olarak da 1.7 puan azaldı. Bu yılın ocak ayında ise; bankalara ibraz edilen ve toplam tutarı yaklaşık 87 milyar TL olan 2 milyon 295 bin 737 adet çekin; yaklaşık 1 milyar 820 milyon TL tutarındaki 42.626 adedi karşılıksız çıktı. İbrazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tüm çeklere oranı adet olarak yüzde 1.9, tutar olarak ise 2.1 oldu. Geçen yılın ocak ayına göre, karşılıksız çek oranı 1.2 puan azaldı" diye konuştu.

KAYNAKSABAH
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