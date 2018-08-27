- Antalya'da yaşayan ve 5 gün önce bina içinde biber gazlı gasba uğrayan Rus uyruklu kadın, şüpheliyi kısa sürede yakalayan polis ekiplerine teşekkür etti.Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü Rus uyruklu K.G., dairesine çıkmak için asansöre bindiği sırada yüzüne biber gazı sıkılıp, kolundaki çantaları gasp edilmişti. İhbarla olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aldıkları eşkal ve Rus kadının eşi Deniz G.'nın telefondan takip sistemi üzerinden verdiği adrese baskın yaptı. Gasp ettiği çantalarla birlikte yakalanan Hüseyin G. (25), emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Gelini adına açıklamalarda bulunan turizmci baba Kaya G., olayın 5 gün önce saat 14.00’da gerçekleştiğini, 1 saat içinde de şüphelinin yakalanmasının bir başarı hikayesi olduğunu kaydetti. Gasba uğrayan gelinine polislerin bir psikolog gibi yaklaşarak bilgiler aldığını dile getiren Kaya G., "Gelinim polislerin hepsine çok teşekkür ediyor. Olayın da bu kadar kısa sürede çözülmesini sağlayan Antalya emniyetine biz de ailecek minnettarız" dedi.Adaletin yerini bulacağını ifade eden Kaya G., "Oğlum teknolojiyi çok iyi kullanıyor. Hem üzgün hem de bu işi yapanın yakalanmasını istiyor. Hemen eşinin telefonunun olduğu yeri belirleyip, şüphelinin olduğu yeri polislere söylüyor. Belki telefonu takip edemesek şüpheli geç yakalanabilirdi. Ama polisimiz yaptığı araştırma sonucu oğlumun söylediği yerde şüpheliyi kaçamadan yakalıyorlar. 1 saat içinde şüpheli yakalanıyor. Bu polisimizin başarısıdır. Takım çalışmasının bir sonucudur" ifadelerini kullandı.Gelininin hala büyük bir korku içinde olduğunu dile getiren Kaya G., "Gelinim o gün şoktaydı. Gelinim tam asansörü açtığı anda, 'Bir dakika' demiş ve hemen biber gazını yüzüne sıkmış. O gaza rağmen şüphelinin arkasından koşup bağırmış. 2 gündür gelinim evden dışarı çıkmıyor. Ev, hatta ülke değiştirmeyi düşünüyorlar. Umarım gitmezler. Suçlunun en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.İHA