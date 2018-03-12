Rookie Spor Mağazasıyla Çocukları Spora Motive Ediyor!
Sporun çocuklar üzerindeki yararları saymakla bitmez. Zira o kadar çok faydası var ki buna ne satırlar ne de zaman yeterli olur. Ama başlıca yararlarını sıralayacak olursak sporun çocuğun sağlıklı bir birey olarak büyüyüp yetişmesindeki yeri büyük olduğunu belirtebiliriz. Spor, fiziksel açıdan akciğerleri ve kalbi destekler. Gençlik ve çocukluk yaşlarında spor yapan insanların kalp ve eklem hastalıklarına yakalanma riski yok gibidir. Yine sindirim sistemini de mükemmel bir şekilde çalıştıran sportif aktiviteler, aynı zamanda çocuğu fiziksel ve psikolojik anlamda da hayata hazırlar. Örneğin biricik oğlunuza Rookie sayfalarına girerek sevdiği erkek basketbol ayakkabısından aldığınızda onu basket konusunda etkili bir şekilde özendirebilirsiniz. Rookie firması da bu anlamda ülkemizde sağlıklı bireylerin yetişebilmesi adına bir nefer niteliğinde işlere imza atarak sadece bebeklere – çocuklara ve gençlere özel ilk online spor mağazasını açtı. Bu anlamda Rookie sayfalarında girerek tüm spor dalları için dünyanın önde gelen markalarından oluşan spor ekipman ürünlerine bir tıkla ulaşabileceksiniz. Hatta en dayanıklı ve özel logolu erkek çocuk eşofman takımı ürünlerine bile. Örneğin bu anlamda spor yapmayı seven çocuğunuzu Rookie sayfalarındaki özel ürünlerle en iyi şekilde motive edebilir ve onları erken yaşta sporla buluşturarak onlara en büyük iyiliği yapabilirsiniz. Söz gelimi 7 – 10 yaş arası çocuklara bisiklet, top oyunları, tenis, masa tenisi, paten, dans, yüzme aerobik gibi spor dalları çok uygun olduğundan Rookie sayfalarında ki ilgili kategorilerdeki ürünlerden satın alabilirsiniz. Ayrıca minik yavrularınızın başını ve kulaklarını soğuk hava şartlarından koruyacak olan en özel erkek çocuk bere modelleri Rookie sayfalarında. Haberde kullanılan tüm resimler için https://www.rookie.com.tr/ adresinden yasal izin alınmıştır.