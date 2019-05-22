​Robotik öğrencilerinin hedefi dünya şampiyonluğu

​Robotik öğrencilerinin hedefi dünya şampiyonluğu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 22.05.2019 12:14
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Adana'da iki yıl önce robotik kodlama çalışmalarına başlayan Vakıfbank Ortaokulu, geçen yıl Çin'de düzenlenen MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali'nde kazandığı üçüncülüğün ardından gelecek şampiyonada birinci olabilmek için çalışıyor.


Robotik öğrencilerinin hedefi dünya şampiyonluğu
- MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali'nde üçüncü olan Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencileri, bu yıl aynı yarışmada dünya şampiyonu olabilmek için çalışıyor 
- Derslerinden arta kalan zamanda okulda oluşturulan robotik kodlama sınıfında MakeX Robotik Yarışması 2019 Dünya Finali için "Şehir Işıkları" konseptinde kendi özgün tasarımlarıyla yeni robotlar tasarlayan öğrenciler, Türk bayrağını Çin'de birincilik kürsüsünde dalgalandırmayı hedefliyor
- Vakıfbank Ortaokulu Öğretmeni Abdurrahman Gündeşlioğlu:
- "Ekim ayında yapılacak Türkiye finallerinde birinci olursak aralık ayında gerçekleştirilecek Çin'deki yarışmaya katılma hakkı kazanacağız. Bu kez hedefimiz şampiyonluk olacak"

 Adana'da iki yıl önce robotik kodlama çalışmalarına başlayan Vakıfbank Ortaokulu, geçen yıl Çin'de düzenlenen MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali'nde kazandığı üçüncülüğün ardından gelecek şampiyonada birinci olabilmek için çalışıyor. 
Çin'de bu yıl aralık ayında gerçekleştirilecek ve dünyanın birçok ülkesinden takımın katılacağı yarışma için derslerinden arta kalan zamanlarda okulda oluşturulan robotik kodlama sınıfında çalışmalarını sürdüren öğrenciler, kendi özgün tasarımlarıyla rakiplerine fark atmak istiyor.
Öğretmenleri ve aynı zamanda takım koçları Abdurrahman Gündeşlioğlu ve Muhammet Yılmaz eşliğinde kodlamayı öğrenen çocuklar, yarışmanın bu yıl belirlenen "Şehrin Işıkları" konseptinde tasarladıkları robotlarla Türk bayrağını Çin'de dalgalandırmak için çaba sarfediyor.
Vakıfbank Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Abdurrahman Gündeşlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldan bu yana okulda robotik kodlama dersi verdiklerini, 6 ay önce de bununla ilgili sınıf açtıklarını söyledi.
Geçen yıl öğrencileriyle İstanbul'da MakeX yarışmasına katıldıklarını ve bu yarışmada Türkiye üçüncüsü olarak Çin'de düzenlenen dünya şampiyonasına katılım hakkı kazandıklarını ifade eden Gündeşlioğlu, 20 ülkeden 350 takımın yer aldığı yarışmada ittifak ortakları Bursa takımıyla dünya üçüncüsü olduklarını kaydetti.
Gündeşlioğlu, MakeX Robotik Yarışması'nın ilkokul ve ortaokul öğrencileri için olduğunu, çocukların robotların sensörlerini kullanarak kendi kendilerine çalışabilecek şekilde programlamalarının amaçlandığını belirtti.
Yarışmada, robotların tüm görevleri yapmalarının hedeflendiğini dile getiren Gündeşlioğlu, yarışmayı benzerlerinden ayıran en önemli özelliğinin ise  yarışma öncesi rastgele seçilen iki takımın hem rekabet içerisinde birbirleriyle yarışmaları ve aynı anda da ortaklık yapmaları olduğunu söyledi.
Gündeşlioğlu, robotik kodlama derslerinin başladığı ilk yıl 30 öğrenciyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini ancak yarışmalarda elde ettikleri derecelerle buna ilginin arttığını ve şu an 150 civarında öğrencinin derse geldiğini belirtti.
Çin'de düzenlenen yarışmanın ardından Türkiye'de de farklı yarışmalara katılarak kupa kazandıklarını vurgulayan Gündeşlioğlu, şu anda ise aralık ayında yine Çin'de gerçekleştirilecek MakeX Robotik Yarışması 2019 Dünya Finali için çalıştıklarını aktardı.
Bu yarışma için yarı finalin geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapıldığını Adana Bilim Sanat Merkezi ittifakında birincilik ve ikincilik ödülünü ayrıca "En İyi İttifak" ödülünü aldıklarının altını çizen Gündeşlioğlu, şöyle devam etti:
"Ekim ayında yapılacak Türkiye finallerinde birinci olursak aralık ayında gerçekleştirilecek Çin'deki yarışmaya katılma hakkı kazanacağız. Bu kez hedefimiz tabiki şampiyonluk olacak. Öğrencilerimizin yaptığı çalışma sabit robotlar, bunların üzerinde işlemcisi var. Sensörlerle, çeşitli mekanik parçalarla çocuklar tamamen kendi özgün tasarımlarını yapıyorlar. Önemli olan yarışmaya yönelik olarak bu robotu dizayn edebilmek."
Bu çalışmayla öğrencilerin mühendislik zekasının da ortaya çıktığını vurgulayan Gündeşlioğlu, "Yarışmada her yıl belirlenen bir konsept var. Bu yıl konsept 'Şehir Işıkları' temalıydı. Burada şehirde oluşabilecek sorunları çözme üzerine. Şehirde kirlilik, hareketlilik var, bunları çözme üzerine bir robot geliştirilmişti. Biz de bu konsept üzerinden robotlarımızın tasarımını yaptık." ifadelerini kullandı.
Vakıfbank Ortaokulu olarak hedeflerinin çok büyük olduğunu dile getiren Gündeşlioğlu, robotik kodlama konusunda iyi bir noktaya geldiklerini ancak okullarındaki 400 öğrencinin de bu derse katılmasıyla asıl amaçlarına ulaşacaklarını söyledi.
Bilişim Teknolojileri öğretmeni Muhammed Yılmaz da okul müdürü Alper Teke'nin desteği ve velilerin katkısıyla robotik kodlama sınıfını oluşturduklarını ve öğrencilerin bu konuya büyük ilgi duyduğunu belirtti.
Okulun 7. sınıf öğrencisi Hakan Çilenti, eylül ayında başladığı sınıfta kodlamayı, robot yapmayı ve robotlarla yarışmayı öğrendiklerini ve büyük keyif aldıklarını aktardı.
Okulun 7. sınıf öğrencisi Defne Nisa da robotik kodlamayla birçok yarışmaya katılıp başarı kazanmak istediklerini dile getirdi.





























ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN -
 
 
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