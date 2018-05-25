- Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, '2. Uluslararası Edelweiss Piyano Yarışması'nda önemli bir başarıya imza atan sanatçıları ağırladı.AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, '2. Uluslararası Edelweiss Piyano Yarışması'nda Akdeniz Üniversitesi'ni temsil ederek önemli bir başarıya imza atan Antalya Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı öğrencileri ve Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan’ı ağırladı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan, 8 ülkeden 60'ın üzerinde yarışmacının katıldığı yarışmada solo piyano ve dört el kategorilerinde yarışan AÜ öğrencileri performanslarıyla jüri üyelerinin ve diğer yarışmacıların büyük beğenisini kazanarak Zeynep Lal Kara A3+ kategorisinde birincilik, Duru Olcay A5+ kategorisinde üçüncülük, Elara Aliyeva A6+ kategorisinde birincilik, Ceren Okay A6+ kategorisinde üçüncülük, Serenat Kacar ve Yener Şamlı da B4+ kategorisinde birincilik elde etmişti.Ziyarette Rektör Mustafa Ünal, “Sizler elde ettiğiniz başarılarınızla bunu bir kez daha tescillemiş oldunuz. Gelecekte özgün, insanların gönüllerine dokunan, kalplerini titreten, unutulmaz sanat eserleri ortaya koyarak çok daha büyük başarılara imza atacağınıza inanıyorum. Sizlere ve sizleri yetiştiren hocalarınıza bir kez daha teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.İHA