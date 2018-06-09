Antalya'da 49 yaşındaki aile hekimi Kenan Özgen, usulsüz sağlık raporu isteyen hastasının isteğini reddettiği iddiasıyla darp edildi.Edinilen bilgiye göre, dün Kemer Çamyuva Aile Hekimliği'nde görevli aile hekimi Uzm. Dr. Kenan Özgen iddiaya göre kendisinden usulsüz sağlık raporu isteyen H.D. isimli erkek hastasına olumsuz yanıt verdi. Aldığı yanıt karşısında öfkelenen H.D., Kenan Özgen’e saldırdı. Saldırgan, yumruk ve tekme darbeleriyle düşen aile hekimine yerde de vurmaya devam etti. Aldığı darbelerin etkisiyle bayılan Özgen sağ bacağında çok sayıda kırık oluştu. Kemer Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen doktorun tedavisi sürüyor. Şiddet uygulayan hasta ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde adli makamlara sevkedilen hasta adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.İHA