- Muratpaşa Belediyesi, Meydankavağı Mahallesi’nde iftar sofrası kurdu.Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı bir noktasında mahallelilerle iftar sofrasında biraraya gelen Muratpaşa Belediyesi, bu kez Meydankavağı’ndaydı. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı iftara Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili İbrahim Cephaneci yer aldı.Meydankavağı Pazar alanında düzenlenen iftar programı, Antalya’nın en büyük açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Parkın çocuklar için hazırladığı oyunlarla başladı. Yüzleri boyanan ve birlikte oyunlar oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi. İftarın ardından Başkanvekili Cephaneci’nin konuşmasıyla devam eden iftar programının sonunda ise Hacivat ve Karagöz gösterisi vardı. Sandalyelerini alıp sahnenin önüne dizilen çocuklar, gösteriyi büyük bir ilgiyle takip etti.İHA