Adana'da düzenlenen operasyonda "kaliforniyum" (radyoaktif element) olduğu iddia edilen maddeyi satmaya çalıştığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı. Maddenin bulunduğu düğün salonunda AFAD ekiplerince ölçüm yapıldı. Ele geçirilen madde ile numuneler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.Adana'da düzenlenen operasyonda "kaliforniyum" (radyoaktif element) olduğu öne sürülen maddeyi satmaya çalıştığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye uyruklu kişinin, internet üzerinden "kaliforniyum" satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki düğün salonunda çalıştığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Şüphelinin iş yerindeki montunun cebinde "kaliforniyum" olduğu iddia edilen kan tüpüne doldurulmuş madde ele geçirildi.Maddenin bulunduğu düğün salonunda AFAD ekiplerince ölçüm yapıldı.Ele geçirilen madde ile numuneler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.Konuya ilişkin Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna da bilgi verildiği, gerekli görülmesi halinde kurum görevlilerinin de madde üzerinde inceleme yapacağı öğrenildi.Adını, ilk sentezlendiği Kaliforniya Üniversitesinden alan element, ağırlıklı olarak nükleer reaktörlerde, bunun dışında petrol kuyularında, nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırmalarında kullanılıyor.ADANA (AA) -