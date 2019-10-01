PSG Teknik Direktörü Tuchel: Galatasaray karşısında kalitemizi ispatlamak istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Tuchel, "Büyük bir kulübe karşı oynuyoruz. Böyle bir atmosferde kalitemizi ispatlamak istiyoruz." dedi.

PSG Teknik Direktörü Tuchel: Galatasaray karşısında kalitemizi ispatlamak istiyoruz
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.09.2019 23:09
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında 1 Ekim Salı günü Galatasaray'ın konuğu olacak Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Thomas Tuchel, karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Galatasaraylı taraftarların oluşturduğu atmosferle ilgili farklı bir çalışma gerçekleştirmediklerini ifade eden Alman teknik adam, "Herkes bana Galatasaray stadının atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. Bizim amacımız iyi bir maç çıkarmak. Büyük bir kulübe karşı oynuyoruz. Böyle bir atmosferde kalitemizi ispatlamak istiyoruz." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın forveti Radamel Falcao'nun tehlikeli bir isim olduğunun altını çizen Tuchel, "Galatasaray'da sadece Falcao yok. Çok fazla kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Böyle bir 9 numaraya karşı oynamak zordur ama Falcao'ya özel tedbir almayacağız. Oyuncularımız Falcao'yu gayet iyi tanıyorlar." diye konuştu.

"Real Madrid maçı geride kaldı"

Gruptaki ilk maçlarında Real Madrid'i yendiklerinin hatırlatılması üzerine Tuchel, "Her maç farklı ve zordur. Bu maçın da böyle olacağını düşünüyoruz. Real Madrid maçı geride kaldı. Yarın daha zor şartlarda, misafir takım olarak oynayacağız. Her şey yeniden başlayacak. Kendimizi ispatlamak için yarınki maç bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Forvet bölgesinde yaşadıkları sorunlarla ilgili yöneltilen soru üzerine Alman çalıştırıcı, "Real Madrid ve Bordeaux maçlarında çözüm bulduk. Galatasaray maçında da çözüm bulacağız. Bu gece toplantımız var. Orada ya da yarın sabah yapacağımız toplantıda buna bir çözüm bulacağız. Çift forvet veya üç forvet deneyebiliriz." yanıtını verdi.

İstanbul'a getirilmeyen Uruguaylı forvet Edinson Cavani'nin durumuna açıklık getiren Tuchel, "Şu an herhangi bir ağrısı yok ama kafası rahat değil. Hareketleri, hızlanması, topa vurması rahat değil. Çok ara verdi. Bir süre daha sabretmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Mauro Icardi, Kylian Mbappe ve Neymar'la ilgili de konuşan Alman teknik adam, şunları kaydetti:

"Icardi, Bordeaux maçında 10 dakika denendi. Bugünkü antrenmanda bakılacak ve ne kadar hazır olduğu hakkında fikir verecek. Böyle bir aradan sonra takıma geri dönmesi kolay değil. Bugünkü antrenman belirleyici olacak. Neymar, Bordeaux maçında oynadı ama bu maçta (cezalı olması nedeniyle) bizimle değil. Her rakibe göre farklı plan yapmaya çalışıyoruz. Mbappe ile aramızda konuştuk, yol haritası da çizdik ama bunu burada anlatamam. Son vuruşlarda kafasının rahat olması gerekiyor. Taktiksel olarak farklı değerlendiriyoruz. Güvenini tam kazanması gerekir. İlk oynadığı maçta iyiydi ve mental olarak daha iyi hale gelecek."

Thiago Silva: Galatasaray'ın hikayesini, efsanesini biliyoruz

PSG'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva ise sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosfere dikkati çekerek, "Galatasaray'ın hikayesini, efsanesini biliyoruz. Seyircinin sıcaklığından, ambiyanstan haberimiz var. İyi maç çıkartmak için bunları unutmamız gerekiyor. Galatasaray'da bunları bizim evimizde yaşayacak." dedi.

 

Kazanmalarının önemli olduğunu söyleyen Silva, "Geçen seneye göre karşılaştırması zor ama güçlü bir ekibimiz var. Yeni transferler güçlü bir mental yapıyla geldiler. Real Madrid maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. Geçen iki ayda bir takım zorluklarla karşılaştık ama kalitemizi biliyoruz. Sezon sonunda da gerekli karşılaştırmayı yaparız. Şampiyonlar Ligi ve lig farklı kulvar ama motivasyonumuz aynı. Rennes maçında kaybettik. Bunu kabullenmek zordu. Oynamayan birçok arkadaşımız vardı. Bordeaux'da gücümüzü gösterdik. Neymar ve Mbappe'den herkes gol bekliyor ama takım olarak iyi oynayıp kazanmamız daha önemli." değerlendirmesini yaptı.

Presnel Kimpembe'nin savunmayı daha güçlü hale getirdiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kimpembe çok tecrübeli, mental ve fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Beraber oynamak isterim ancakbuna hoca karar verecektir. Defansın kuvvetli olması bütün takıma güven verir." diye konuştu.

Cavani'nin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Silva, "Zor bir sakatlık yaşadı ama çok çalışıyor. Daha erken aramızda olmak için mücadele ediyor. Eksikliğini hissediyoruz. En çok gol atan oyuncularımızdan. Bir an önce dönmesini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Takımdaki sakat oyuncu sayısının fazlalığının, kendilerine daha çok sorumluluk getirdiğini söyleyen Silva, "Herkes için zor bir dönem ama futbol böyle. Her takımda bu sakatlıklar yaşanıyor. Biz iyi bir takımız. Bize böyle durumlarda daha çok görev düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasıyla ilgili soruyu Silva, "Geçen sene de iyi başladığımı düşünüyorum. Kalitemi biliyorum. Elimden geleni verdim ve vermeye devam ediyorum. Sezon sonu hep beraber karar vereceğiz." şeklinde cevapladı.

PSG hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray'la yarın Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak PSG, hazırlıklarını tamamladı.

 

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde Fransız ekibi, topla ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

 

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