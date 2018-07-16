- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, dondurmanın ısırarak ve büyük parçalar halinde yenildiğinde mide-bağırsak sorunlarına yol açtığını belirtti. Şafak, “Çocukların günde 100 gramdan fazla dondurma tüketmesi sakıncalı” dedi.Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, dondurmanın ısırarak yenildiğinde mide-bağırsak sorunlarına yol açtığını kaydetti.Mustafa Asım Şafak, dondurmanın tamamen doğal içerikler ile hazırlandığında son derece sağlıklı bir ürün olduğunu belirterek, süt, yoğurt veya peynir tüketmeyen çocukların yeterli kalsiyum almasına katkıda bulunduğunu ifade etti. Sadece süt, şeker ve salep ile üretilen dondurmanın çocukların beslenmesinde güvenle kullanılabileceğini aktaran Şafak, “Üretiminde süt yerine süt tozu, şeker yerine yapay tatlandırıcılar veya glukoz şurubu, gerçek meyve ekstreleri yerine de meyve aromaları ve gıda boyalarının kullanılması, dondurmayı sağlığı tehdit eden bir besin haline dönüştürebilir. Bu nedenle günlük olarak yapılan ve doğal ürünler kullanıldığı bilinen yerlerden alınan dondurma tüketilmeli ya da evde doğal ürünler kullanılarak dondurma yapılmalıdır” dedi.Dondurmanın doğal ve sağlıklı şekilde üretilmesinin yanı sıra tüketiminin de bazı kurallara uygun ve sınırlı miktarda olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şafak, ebeveynleri uyararak, çocukların günde 100 gramdan fazla dondurma tüketmesinin sakıncalı olduğunu dile getirdi.Dondurmayı ısırarak ve büyük parçalar halinde yutarak yemenin mide bağırsak sistemini olumsuz etkilediğinin altını çizen Şafak, “Dondurmayı ısırarak yemek, mide bölgesinde tahrişlere yol açabileceği gibi mide kramplarının oluşmasına da zemin hazırlar. Aynı şekilde üst solunum yolu enfeksiyonlarına da neden olabilir. Bademcik iltihabı, farenjit, sinüzit gibi hastalıklar sırasında da dondurmaya bir süre ara verilmelidir. Sağlıklı dondurma seçildiği ve fazla miktarda tüketilmediği halde kişide kolay veya sık üst solunum yolu iltihaplanmaları oluşuyorsa, üst solunum yollarını tahriş eden başka bir rahatsızlık olabileceği akla gelmelidir. Örneğin kişide burun ve geniz tıkanıklığı şikayetleri varsa, sıkça ağızdan solumaya neden olan diğer durumlar da mevcutsa, ağız ve boğaz mukozası sürekli olarak bir miktar tahriş olmuş haldedir. Bu durumdaki hastaların soğuk bir besin yemesi ve içmesi, yüksek sesle veya uzun süre konuşması ya da tozlu ve kuru bir ortamda bulunması ile boğaz şikayetleri başlar. Boğazda batma ve yanma hissi, yutma sırasında takılma ve ağrı gibi belirtiler sıklıkla görülür. Bu durumda zaman geçmeden bir uzmana başvurulmalıdır.”İHA